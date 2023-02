Bocoran Cerita I Am Legend 2 yang Dibintangi Will Smith and Michael B. Jordan

TEMPO.CO, Jakarta - Will Smith akan kembali menyapa penggemar di film I am Legend 2, meskipun karakternya telah mati pada sekuel pertama dengan judul yang sama pada 2007. Dilansir dari Deadline, Akiva Goldsman sebagai produser film tersebut, akan membuat film ini serupa dengan novel aslinya.

"Kami melihat kembali novel original (Richard) Matheson dan menemukan akhir cerita berbeda dengan film yang rilis. (Pada novelnya) Matheson menyampaikan bahwa waktu manusia sebagai spesies dominan planet sudah berakhir. Hal ini sangat menarik untuk dieksplor lebih lanjut. Karya ini akan lebih sesuai dengan teks aslinya," tutur Goldsman dalam wawancara ekslusifnya dengan Deadline, pada Rabu, 15 Februari 2023.

I am Legend 2 Terinspirasi dari The Last of Us

Akiva Goldsman juga memaparkan bahwa I am Legend 2 terinspirasi dari The Last of Us. "Aku terobsesi dengan The Last of Us, yang melihat dunia setelah pascakiamat dan 20-30 tahun setelahnya. Anda dapat melihat bagaimana bumi kembali mencoba merebut dunia," katanya.

Sementara itu, produser sekaligus penulis film ternama Batman & Robin ini mengatakan eksplorasi yang masih sangat terbuka untuk karya terbarunya. "Ini (produksi film I am Legend 2) berlangsung beberapa dekade setelah yang pertama. "Secara visual akan berada di New York. Aku tidak tahu, mungkin mereka akan memanjat gedung-gedung tinggi, tapi potensinya tak terbatas," katanya.

I am Legend 2 akan menampilkan aktor ternama Will Smith sebagai pemeran utama, Dr. Robert Neville. Pada wawancara ekslusifnya dengan Deadine, Goldsman tidak memberi tahu terkait peran dari Michael B. Jordan.

I am Legend 2 Lanjutkan Alternate Ending

Dalam film pertamanya karakter Dr. Robert Neville digambarkan sebagai satu-satunya pria yang hidup dan berusaha keras untuk mencari obat untuk menyembuhkan manusia yang telah menjadi zombie. Karakter yang diperankan Will Smith itu mengorbankan dirinya setelah menemukan obat di akhir film. I am Legend 2 nantinya akan melanjutkan dari alternate ending atau ending alternatif yang tidak ditayangkan di bioskop. Pembuat film memberikan ending alternatif yang cukup membuat penonton lebih lega, di mana zombie meninggalkan Neville sendirian begitu dia mengembalikan tubuh yang diuji untuk membuat obat. Neville bersama Anna (Alice Braga) dan putranya kemudian pergi untuk menyebarkan obat tersebut.

Sekuel I am Legend merupakan film yang diadaptasi dari novel karya Richard Mateson yang diterbitkan pada 1954. Sebelumnya, film I am Legend berada di peringkat ketujuh sebagai film 2007 yang memiliki keuntungan terbanyak. Dikutip dari USA Today dan Vibe, film ini berhasil mencetak 77 juta miliar dolar pada minggu awal penayangan, menggantikan posisi film animasi Alvin and The Chipmunks. Secara keseluruhan, I am Legend menghasilkan keuntungan sebanyak 256 juta dollar di domestik dan 329 juta dolar secara internasional.

