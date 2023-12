Kematian Tragis Gianni Versace, Desainer Selebritas Ternama dari Putri Diana hingga Madonna

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tepat hari ini, sekitar 77 tahun lalu, desainer pakaian terkenal asal Italia, yakni Gianni Versace lahir. Seperti dilansir dari laman Biography.com, Gianni Versace merupakan salah satu desainer top dunia yang aktif antara 1980 hingga 1990-an, dengan pernah menangani beberapa klien selebritis top dunia seperti Madonna, Putri Diana, Elton John, dan Tina Turner.

Meskipun merupakan salah satu desainer top dunia yang terkenal dengan produk merk pakaian Versace, tetapi Gianni Versace memiliki akhir hidup yang tragis. Masih dilansir dari laman yang sama, Gianni Versace ditembak mati di luar rumahnya yang terletak di South Beach, Florida pada 1997.

Namun demikian, perjalanan hidup Gianni Versace dalam membangun merk Versace menjadi salah satu merk pakaian mewah di dunia menjadi inspirasi banyak orang. Seperti dilansir dari berbagai laman, berikut perjalanan hidup Gianni Versace.

Biografi Gianni Versace

Gianni Versace lahir pada 2 Desember, 1946 di Reggio Calabria, Italia bagian selatan dan dibesarkan dalam keluarga yang memang menggeluti dunia seni pakaian. Seperti dilansir dari laman Famousfashiondesigners.org, Gianni memiliki saudara perempuan bernama Donatella dan saudara perempuan bernama Santo, Gianni juga memiliki ibu bernama Fortunata, seorang penjahit yang mati di usia muda karena penyakit.

Sepeninggal ibunya, Gianni mulai mengurus bengkel jahit ibunya yang memiliki 12 penjahit bekerja untuk bengkelnya. Selain itu, di bengkel tersebut pula Gianni mulai belajar mengenai menjahit dan mendesain pakaian.

Masih dilansir dari laman Famousfashiondesigners.org, pada umurnya yang ke-26 tahun, setelah mendapatkan predikat Sarjana Arsitektur, Gianni Versace meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja di Milan, mengejar passion-nya di bidang pakaian. Pada 1970, kegemilangan Gianni menarik perhatian dari merk produksi pakaian lokal Milan, yakni Genny and Callaghan.

Gianni pun direkrut oleh Genny and Callaghan untuk bekerja di bagian desain koleksi renda dan kulit. Setelah beberapa tahun, Gianni terkesan dengan karier dan kemampuan desainnya yang meningkat secara signifikan setelah bekerja di Genny and Callaghan, Gianni pun secara perdana meluncurkan merk pakaiannya sendiri dalam katalog produk pakaian wanita Milan di Museum Palazzo della Permanente Art .

Pada tahun yang sama, Gianni juga mengadakan pertunjukan fashion yang sekaligus memperkenalkan lini katalog pakaian baru di pakaian pria. Selain itu, pada kesempatan yang sama, Gianni Versace juga bergabung dengan Jorge Saud yang nantinya juga akan bekerja sama dengan Giorgio Armani.

Hingga pada akhirnya, Gianni Versace membuka toko pakaian pertamanya pada 1978 di Via della Spiga, yang terletak di kota Milan. Dalam membuat desain merk pakaiannya, Gianni Versace cenderung terinspirasi dari kesenian Yunani dan Romawi Kuno.

Setelah itu, Gianni terlihat terlibat dalam beberapa proyek produksi, baik sebagai desainer maupun sebagai aktor. Gianni terpilih untuk terlibat sebagai pemeran dalam serial televisi Look pada 1994, film VH1 Fashion and Music Awards pada 1995, film dokumenter Catwalk pada 1996, dan Spice World pada 1997. Pada dunia desain, Gianni turut terlibat dalam desain kostum acara A Life Less Ordinary, Ballet for Life and VH1 Fashion Awards, The Birdcage, dan masih banyak lainnya.

Namun demikian, pada 1997, Gianni Versace ditembak mati oleh seseorang bernama Andrew Cunanan setelah Gianni menjalani rutinitas jalan paginya. Setelah 8 hari pembunuhan tersebut, pembunuh Gianni, yakni Andrew Cunanan menembak dirinya dengan pistol yang sama, alasan dari penembakan Gianni Versace pun hingga saat ini masih menjadi misterius.

