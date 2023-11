Girl Group Tercepat, 4 Album aespa Masuk Billboard 200

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mini album Drama aespa berhasil mencapai peringkat tertinggi untuk grup di Billboard Global 200 dan Global Excl. US. Menurut Billboard pada 21 November 2023, lagu Drama menduduki peringkat 8 untuk World Digital Song Sales.

Lagu itu di peringat No. 38 tangga lagu Global 200 dan No. 21 di tangga lagu Global Excl. US. Sementara itu, mini album baru aespa dengan judul yang sama debut di No. 33 di Billboard 200. Album itu merupakan album keempat mereka yang memasuki chart setelah Savage, Girls, dan MY WORLD.

Berkat pencapaian itu, aespa kini menjadi girl grup K-pop tercepat dalam sejarah yang mencetak empat album dalam 40 teratas di Billboard 200. Mereka berhasil mencapai prestasi tersebut hanya tiga tahun setelah debut mereka.

Karina, Winter, Giselle dan NingNing menjadi girl grup K-pop kedua, setelah BLACKPINK, yang masuk 40 besar Billboard 200 dengan empat album pertama mereka.

Pencapaian album Drama

Selain di Billboard, mini album Drama juga memperoleh pencapaian yang cukup baik di Hanteo Chart atau sistem tangga lagu Korea Selatan. Pada 17 November 2023, album tersebut telah terjual sebanyak 1.130.379 (1,1 juta) kopi pada pekan pertama perilisannya.

Dengan pencapaian ini, aespa menjadi artis perempuan pertama dalam sejarah Hanteo yang berhasil meraih penjualan lebih dari 1 juta kopi dalam pekan pertama untuk tiga album yang berbeda. Album sebelumnya, My World dan Girls juga mencapai 1 juta kopi di minggu pertama.

Album Drama juga populer di tangga lagu musik di Cina. Album ini berhasil meraih posisi teratas di tangga lagu penjualan album digital QQ Music dan KuGou Music.

Lagu Natal

Memeriahkan musim liburan Natal, aespa akan menghadiahkan single spesial untuk penggemarnya. Menurut pengumuman SM Entertainment, hari ini, Rabu 22 November 2023, aespa akan merilis lagu klasik Natal berjudul Jingle Bell Rock, versi mereka sendiri.

Intrepretasi lagu Jingle Bell Rock itu mencakup garis bass 808 dan instrumental yang menarik. Lagu Jingle Bell Rock versi aespa akan dirilis secara online pada Sabtu, 24 November 2023.

