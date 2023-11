How The Grinch Stole Christmas Bakal Dibuat Sekuel, Jim Carrey Tak Ingin Jadi Grinch Lagi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jim Carrey tidak akan berperan sebagai Grinch lagi dalam sekuel film How The Grinch Stole Christmas. Film yang tayang pada tahun 2000 itu dikabarkan akan dibuat sekuelnya, dan Jim Carey sebagai bintang utamanya.

Namun menurut perwakilan Jim Carrey, dia tidak akan mengulangi peran tersebut, "Tidak benar jika Jim mengulangi perannya sebagai Grinch dalam sekuel The Grinch," kata perwakilan itu.

Jim Carrey sebagai Grinch

Jim Carrey berperan sebagai Grinch dalam film How The Grinch Stole Christmas yang diadaptasi dari buku Dr. Seuss tahun 1957. Aktor 61 tahun itu tampil mengenakan kostum Grinch serba hijau dari ujung kepala hingga kaki. Filmnya dirilis oleh Universal Pictures pada November 2000 dan disutradarai oleh Ron Howard.

How the Grinch Stole Christmas juga dibintangi oleh Taylor Momsen, Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Molly Shannon dan Anthony Hopkins, yang menjadi narator film tersebut. Ceritanya kemudian dibuat ulang menjadi film animasi oleh Illumination dan Universal pada tahun 2018 yang berjudul Dr. Seuss' The Grinch, yang menampilkan Benedict Cumberbatch sebagai pengisi suara.

Jim Carrey rehat dari akting

Jim Carrey pernah mengatakan bahwa dia pensiun dari akting setelah hampir empat dekade berkecimpung di industri hiburan. "Jika para malaikat membawa naskah yang ditulis dengan tinta emas, itu berarti sangat penting untuk dilihat orang, aku mungkin akan terus melanjukannya. Tapi aku sedang istirahat," katanya kepada Access Hollywood tahun 2022.

Jim Carrey mengaku dia menikmati kehidupan yang tenang. Dia mengisi waktu senggangnya dengan melulis di atas kanvas. "Saya sangat menyukai kehidupan spriritual saya," tambahnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Aktor Dumb and Dumber itu merasa sudah cukup menghabiskan waktunya di industri hiburan. "Bagi selebritas lain yang masih eksis mungkin tidak akan mengatakan hal ini: Aku sudah melakukan cukup banyak. Aku sudah cukup," katanya.

Jim Carrey mulai berkarier di industri hiburan dalam serial In Living Color, sejak tahun 90-an. Dia membintangi film komedi seperti Dumb Dumber, The Mask dan Ace Ventura: Pet Detective, serta peran dramatis dalam The Truman Show dan Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

PEOPLE

Pilihan editor: Ariana Grande Dapat Pesan Manis Dari Jim Carrey Soal Depresi