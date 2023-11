Profil Pemeran Film Kraven the Hunter

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Kraven the Hunter akan tayang pada 30 Agustus 2024. Cuplikan atau trailer film ini sudah dirilis sejak 20 Juni 2023. Trailer yang berdurasi tiga menit itu menunjukkan film tersebut akan mengisahkan mula Kraven, si pemburu yang diperankan oleh Aaron Taylor-Johnson.

Pemeran Kraven the Hunter

1. Aaron Taylor-Johnson

Dikutip dari IMDb, Aaron Taylor-Johnson lahir di High Wycombe, Buckinghamshire, Inggris, pada 13 Juni 1990. Aaron Taylor-Johnson memerankan tokoh Sergei Kravinoff dan Kraven dalam film Kraven The Hunter.

Aaron mulai tampil pada usia enam tahun dalam drama Macbeth dan All My Sons. Saat remaja, Aaron acap berakting di berbagai film televisi, yaitu San Giovanni – L’apocalisse (2002), Behind Closed Doors (2003), The Best Man (2006), dan Sherlock Holmes and the Baker Street Irregulars (2007). Film Amerika pertamanya sekuel Shanghai Knights (2003), memerankan Charles Chaplin versi anak-anak.

Nama Aaron mulai populer di Inggris setelah memainkan peran utama dalam film Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008), bersama Georgia Groome. Dia ikut membintangi Carey Mulligan dalam drama Amerika The Greatest (2009) dan memerankan John Lennon dalam Nowhere Boy (2009). Di Amerika, dia dikena setelah menjadi pemeran utama sebagai Dave Lizewski dalam Riff Kick-Ass (2010).

Sejak itu kariernya terus menanjak dengan memerankan beberapa karakter utama. Itu di antaranya Chatroom (2010), Albert Nobbs (2011), Savages (2012). Film yang populer Godzilla (2014), sebagai prajurit Ford Brody, dan Avengers: Age of Ultron (2015), sebagai Pietro Maximoff. Aaron memenangkan Golden Globe untuk Aktor Pendukung Terbaik dalam drama Nocturnal Animals (2016).

2. Ariana DeBose

Dalam film Kraven the Hunter, Ariana DeBose berperan sebagai tokoh Calypso. Dia lahir di Raleigh, Carolina Utara, Amerika Serikat pada 25 Januari 1991. DeBose pernah menerima banyak penghargaan, termasuk Academy Award, British Academy Film Award, dan Golden Globe Award. Pada 2022, Majalah Time menobatkan dia sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia.

Debut DeBose berkompetisi di So You Think You Can Dance musim keenam pada 2009. Dia finis di 20 besar. Dia debut Broadway di Bring It On: The Musical (2011), Motown: The Musical (2013), Pippin (2014).

Dia tampil dalam musikal Donna Summer in Summer: The Donna Summer Musical, dan dinominasikan untuk Tony Award untuk Aktris Unggulan Terbaik. DeBose muncul dalam film musikal Netflix The Prom (2020) dan serial komedi musikal Apple TV+ Schmigadoon! (2021), West Side Story (2021). Ia pernah menerima Academy Award untuk Aktris Pendukung Terbaik.

3. Russell Crowe

Russell Crowe lahir di Wellington, Selandia Baru, pada 7 April 1964. Keluarga Crowe pindah ke Australia ketika dia masih kecil, dan menetap di Sydney. Russell memulai debutnya sebagai bintang cilik di acara televisi lokal Australia. Terobosan besar pertama Russell dengan dua film. Pertama, Romper Stomper (1992), memberinya nama di seluruh komunitas film di Australia. Kedua, The Sum of Us (1994) yang melejitkan namanya di Amerika.

Kala itu sutradara Sharon Stone mendengar tentang Russell dari Romper Stomper (1992) dan menginginkan dia untuk filmnya, The Quick and the Dead (1995). Namun syuting The Sum of Us (1994) sudah dimulai. Sharon pun menahan pengambilan gambar filmnya sampai dia mendapat Russel. Russel debut di Amerika dalam The Quick and the Dead (1995), disusul film kedua Virtuosity (1995).

Film Amerika ketiga Russell, L.A. Confidential (1997) memberinya ketenaran di negara Amerika. Dia dikontrak The Walt Disney Company untuk projek Mystery, Alaska (1999). Dia lalu tampil di Gladiator (2000), dan A Beautiful Mind (2001). Dia mendapat penghargaan atas penampilannya di dua film ini.Ia pernah menerima Academy Award untuk Aktor Terbaik.

4. Fred Hechinger

Fred Hechinger memerankan Dmitri Smerdyakov dan Chameleon dalam Kraven the Hunter. Dia lahir di New York pada 2 Desember 1999. Dia dikenal sebagai aktor dan produser dalam film The Pale Blue Eye (2022), News of the World (2020) dan The Woman in the Window (2021). Fred anaknya Sarah Rozen dan Paul Hechinger, dan cucu editor pendidikan New York Times, Fred M. Hechinger. Dia juga keponakan dari kritikus film Leah Rozen.

5. Christopher Abbott

Christopher Abbott berperan sebagai The Foreigner dalam Kraven the Hunter. Kris, sapaannya, lahir di Greenwich, Amerika Serikat pada 1 Februari 1986. Dia dikenal sebagai aktor Amerika setelah debut filmnya di Martha Marcy May Marlene (2011). Film terkenal Abbott lainnya termasuk Hello I Must Be Going (2012) dan The Sleepwalker (2014). Pada 2015, Abbott berperan sebagai karakter utama dalam film James White yang mendapat pujian kritis. Pada 2017, ia berperan sebagai lawan main Joel Edgerton dalam film horor psikologis It Comes at Night.

Pada 2018, ia memerankan astronaut David Scott dalam film First Man. Abbott juga memerankan John Yossarian tokoh utama dalam miniseri 2019 Catch-22 berdasarkan novel Joseph Heller dengan judul yang sama. Peran itu membuatnya dinominasikan untuk Penghargaan Golden Globe untuk Aktor Terbaik – Miniseri atau Film Televisi. Pada 2020, ia membintangi film Black Bear, Possessor, and The World to Come.

6. Alessandro Nivola

Alessandro Nivola lahir di Boston, Massachusetts, pada 28 Juni 1972. Dia dikenal sebagai seorang aktor dan produser The Many Saints of Newark (2021), American Hustle (2013) dan Disobedience (2017). Dia dan aktris Embeth Davidtz berperan sebagai saudara laki-laki dan perempuan di Mansfield Park (1999) dan suami-istri di Junebug (2005). Alessandro telah menikah dengan Emily Mortimer sejak 3 Januari 2003. Mereka memiliki dua anak.

