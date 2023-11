Taylor Swift Dapat Sambutan Istimewa dari Patung Yesus di Brasil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift mendapat sambutan meriah saat tiba di Brasil. Patung Yesus Kristus yang paling terkenal di dunia, yakni Christ the Redeemer (Kristus sang Penebus) di Rio de Janeiro menyambut kedatangan superstar tersebut menjelang konser pertamanya di depan para penonton Brasil.

Momen itu berlangsung pada Kamis malam, 16 November 2023 saat pelantun 'Blank Space' tersebut melanjutkan rangkaian The Eras Tour-nya di Amerika Latin. Patung ikonik yang dikenal dengan tangan terbuka lebar ini mengenakan proyeksi kaus putih bertuliskan "Welcome to Brasil" untuk menyambut sang penyanyi. Kaus putih tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh Taylor Swift dalam video musik 'You Belong With Me.' Sementara desain kaus aslinya dibuat oleh Gabriel Dadam, direktur seni salah satu klub penggemar sang penyanyi.

Simbol dari Lagu Taylor Swift di Kaus Patung Yesus

Dalam sebuah foto yang dibagikan oleh akun penggemar di X, patung dengan kemeja putih itu menampilkan nama-nama negara bagian Brasil. Ada juga simbol-simbol yang ditemukan dalam lagu-lagu Taylor termasuk busur dan anak panah, yang merujuk pada lagu 'The Archer,' dan syal yang tampaknya dari lagu 'All Too Well.' Proyeksi tersebut dimulai pada pukul 19.00, beberapa jam setelah Swift mendarat di Brasil untuk melanjutkan tur dunianya di Amerika Latin.

"Kita berhasil, Swifties! Kalian mampu menunjukkan cinta kepada Taylor dan yang lainnya. Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah menyumbang! Semoga ini menjadi hari-hari yang indah!" tulis Pastor Omar dalam sebuah unggahan di Instagram. Ia menampilkan rekaman helikopter yang merekam patung setinggi 98 kaki yang menyala.

Sambutan Hangat Wali Kota Rio de Janeiro

Sebelumnya, Wali Kota Eduardo Paes telah mengkonfirmasi bahwa sebuah proyeksi akan ditampilkan pada patung tersebut pada hari Kamis. Ia juga membandingkan dampak kedatangan penyanyi internasional tersebut dengan Michael Jackson dan Madonna. "Kami akan menghormati Taylor Swift dan kedatangannya ke wilayah Carioca malam ini. Selamat datang, Taylor Swift. ''Swifties' cariocas. Are You Ready for It?'' merujuk pada salah satu lagu hits Taylor kata walikota negara ini dalam sebuah video yang diunggah X.

Selain patung tersebut, bianglala raksasa Rio di bagian Port Zone kota itu akan diterangi dengan lirik lagu-lagu Swift sepanjang akhir pekan. Pada hari Kamis, saat Swift mendarat di Brasil, polisi militer negara tersebut dikerahkan untuk menjaga hotel pelantun 'Shake it Off' ini, Hotel Fasano. Sebanyak seribu petugas diperkirakan akan menjaga area di sekitar konser Swift.

Dimulai pada Jumat, 17 November 2023, Taylor Swift dijadwalkan untuk melakukan tiga pertunjukan di Stadion Nilton Santos di Rio de Janeiro. Kekasih Travis Kelce itu akan melanjutkan perjalanannya di Amerika Latin dengan tiga pertunjukan lagi di São Paulo akhir pekan depan.

