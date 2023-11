7 Hal tentang Noah Schnapp, Aktor yang Disoroti karena Pamer Stiker Zionisme

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Noah Schnapp dikecam setelah memamerkan stiker Zionism is sexy di Instagram dia, dikutip dari New Musical Express. Sikap dia yang mendukung zionisme ketika Israel menyerang Palestina membuat dia disoroti. Noah Schnapp aktor muda. Ia lahir di New York, pada 3 Oktober 2004. Namanya terkenal setelah berperan sebagai Will Byers dalam film Stranger Things.

Tentang Noah Schnapp

1. Yahudi

Dikutip dari The Famous People, Noah Schnapp keturunan Yahudi. Ibunya Karine Schnapp keturunan Yahudi Rusia. Mitchell, ayahnya seorang Yahudi Maroko.

2. Kewarganegaraan

Noah berkewarganegaraan Amerika dan Kanada. Noah lahir dan besar di Amerika, namun keluarga besarnya tinggal di Montreal, Quebec, Kanada.

3. Akting

Noah menyukai akting saat berusia 5 tahun setelah menonton Broadway Annie. Ia mulai ingin belajar berakting. Noah didaftarkan ke program akting di Westchester's Star Kidz. Alyson Isbrandtsen merujuk dia ke MKS&D Talent Management untuk mendapat peluang karier.

4. Pengisi suara

Setelah mendapat karier peran berakting, Noah juga pernah mengisi suara untuk video game The Peanuts Movie berjudul Snoopy's Grand Adventure yang dirilis pada 2015. Pada 2016, Noah juga mengisi suara untuk Jay di The Angry Birds Movie.

5. Penghargaan

Dikutip dari IMDb, Noah memenangkan Penghargaan SAG untuk Penampilan Luar Biasa oleh Ensemble dalam Serial Drama Stranger Things. Ia juga menerima MTV Movie Awards untuk Pertunjukan Terbaik Tahun Ini dan Penghargaan dari Variety's Youth Impact Award.

6. Stranger Things

Noah Schnapp adalah pemeran termuda di serial Netflix, Stranger Things. Kala itu, Noah berusia 13 tahun, ia terpilih memerankan karakter Will Byers, putra Joyce Byers, dikutip dari Sportskeeda.

7. Saudara Kembar

Noah memiliki saudara kembar, Chloe yang empat menit lebih muda dari dia. Ia juga memiliki merek perhiasan Chloebelle Jewelry.

Pilihan Editor: Kisah Levi Strauss, Yahudi Asal Bavaria Patenkan dan Populerkan Celana Jeans