Profil Para Pengisi Suara Inside Out 2

TEMPO.CO, Jakarta - Teaser trailer dan poster Inside Out 2 telah dirilis oleh Disney dan Pixar pada Kamis malam, 9 November 2023, waktu Indonesia. Film animasi ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada Juni 2024 mendatang.

Sekuel film dari tahun 2015 ini kembali menampilkan Amy Poehler sebagai Joy, Phyllis Smith (Sadness) dan Lewis Black (Anger). Anthony Russell Hale berperan sebagai Fear. Liza Lapira kali ini mengisi suara Disgust.

Profil Pengisi Suara Inside Out 2

Dikutip dari IMDb, Maya Hawke akan bergabung dengan emosi lainnya sebagai pengisi suara dari karakter anxiety atau kegelisahan. Berikut profil singkat para pengisi suara karakter film Inside Out 2.

1. Maya Hawke

Maya Ray Thurman Hawke aktris Amerika Serikat. Ia lahir di New York pada 8 Juli 1998. Maya Hawke memulai debut aktingnya sebagai Robin dalam serial Netflix, yakni Stranger Things sejak musim ketiga.

2. Anthony Russell Hale

Anthony Russell Hale aktor sekaligus produser film. Ia lahir di West Poin, New York pada 30 September 1970. Ia pernah menerima penghargaan Emmy Award kategori pemeran pembantu terbaik dalam film Veep. Namanya juga melejit dalam beberapa film seperti Arrested Development, Veep, Toy Story 4, dan Inside Out.

3. Liza Lapira

Liza Lapira aktris film dan pemain teater. Ia lahir pada 3 Desember 1981. Liza Lapira memulai debut aktingnya mengambil peran dalam film teater bergenre drama romantis berjudul Autumn in New York.

4. Amy Poehler

Amy Poehler aktris Amerika Serikat. Ia lahir pada 16 September 1971. Amy memulai debutnya dalam industri hiburan dengan bermain dalam sketsa komedi My Mother’s Flea Bag. Ia bergabung dengan Upright Citizen’s Brigade yang merupakan cikal bakal dari Comedy Central Show.

5. Phyllis Smith

Phyllis dikenal dalam serial komedi The Office dan sebagai Sadness dalam film Inside Out. Phyllis Smith juga pernah terlibat dalam produksi film Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked. Phyllis Smith lahir pada 15 Agustus 1949

6. Lewis Black

Lewis Black aktor senior Amerika. Ia lahir pada 30 Agustus 1948. Lewis Black produser dan aktor yang terkenal dalam beberapa film seperti Man of the Year, Accepted, dan Inside Out.

7. Kaitlyn Dias

Kaitlyn Dias aktris dan penulis asal Amerika Serikat yang terkenal dalam beberapa film, antara lain Inside Out, A Very Special Episode, Welcome to Blood Gulch, dan Inside Out 2. Kaitlyn Dias lahir pada 11 Mei 1999.

