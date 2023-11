Badai Telah Berlalu dari Diskoria, Laleilmanino, BCL Raih 3 Kategori AMI Awards 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu kolaborasi dari Diskoria, Laleilmanino, Bunga Citra Lestari (BCL), Badai Telah Berlalu membawa pulang 3 penghargaan dari AMI Awards 2023. Kategori tersebut merupakan Produser Rekaman Terbaik, Karya Produksi Terbaik Terbaik, serta Penata Musik Pop Terbaik untuk Diskoria dan Laleilmanino.

Karya yang pertama kali diunggah di YouTube Suara Disko pada 20 Januari 2023 tersebut telah mendapat perhatian dari 8,5 juta penonton. Ya, lagu yang dirilis belum sampai setahun itu memang belakangan ini sering terdengar di berbagai penjuru Indonesia.

Tak heran, bila lagu Badai Telah Berlalu terpilih oleh anggota pemungutan suara Anugerah Musik Indonesia yang ke-26. Saat diumumkan sebagai Karya Produksi Terbaik Terbaik, ketiga artis ternama itu pun antusias naik ke atas panggung.

Lagu Badai Telah Berlalu Sangat Dekat dengan Kehidupan Pribadi BCL

Khususnya gaya dan sambutan terima kasihnya mencuri penonton di atas panggung Jakarta International Convention Center & Theatre, Kemayoran, Jakarta pada Rabu, 8 November 2023. BCL mengaku tak menyangka bisa meraih kategori karya produk terbaik dari yang terbaik di setiap genre dan kategori AMI 2023.

"Hai, thank you so much! Enggak kebayang 'Badai Telah Berlalu' bisa dapetin Karya Produksi Terbaik Terbaik. Buat kita semua, kita belum pernah dapat ketegori terbaik-terbaik. So, we are very happy. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Allah SWT, kepada keluargaku, buat Noah yang selalu support aku, buat semua yang udah dengerin 'Badai Telah Berlalu'," katanya.

Ibu satu anak itu mengaku bahwa karya ini sangat dekat dengan hidupnya. Punya pengalaman yang sama, dia ingin orang-orang bisa melewati seberat apapun cobaan yang sedang dihadapi.

"Aku selalu punya harapan, setiap kali orang dengar lagu ini, seperti pengalaman yang aku punya juga dalam hidup aku kalau kita tidak pernah berhenti untuk selalu berharap dan berdoa sama sesuatu yang lebih baik. Kita selalu menginginkan kondisi di mana kalau badai itu telah berlalu. So this is very personal for me, dan yang pasti aku terima kasih sama teman-teman di sini yang sudah mengajak bareng-bareng buat kolaborasi," kata BCL, kemudian melanjutkan speech-nya ke Nino dan Diskoria.

Kemenangan untuk Penulis Badai Pasti Berlalu, Marga T

Nino dari Laleilmanino yang juga bergabung dalam kolaborasi ini pun ikut menyampaikan sambutan terima kasihnya. "Kita juga mendedikasikan kemenangan ini untuk mendiang Marga T, penulis kisah Badai Pasti Berlalu, yang pastinya tanpa karya beliau, kita enggak akan bisa merespons dengan karya yang satu ini. Maju terus dunia seni Indonesia!" tutur Laleilmanino menutup penampilan mereka di atas panggung.

Lagu ini juga dibawakan oleh kolaborasi musisi tersebut dalam perayaan malam puncak AMI Awards 2023. BCL menghipnotis penonton dengan penampilannya yang memukau dibalut gaun panjang berkilau dan aksi panggung dari Diskoria dan Laleilmanino yang juga semakin menghidupkan panggung.

INTAN SETIAWANTY

