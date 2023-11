Zaskia Adya Mecca Koordinasi Donasi untuk Palestina, Bersyukur Bisa Kirim Bantuan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selebritas Indonesia seperti Zaskia Adya Mecca, Hanung Bramantyo, Atta Halilintar, Awkarin, hingga Syifa Hadju ramai-ramai menggalang donasi untuk membantu rakyat Palestina yang menjadi korban kebrutalan Israel. Penggalangan bantuan dilakukan para selebritas melalui berbagai platform.

Zaskia Adya Mecca Saksikan Pengiriman Bantuan

Sebagian bantuan sudah diterbangkan tadi pagi dengan pesawat Hercules dari Bandara Halim Perdanakusuma dipimpin langsung Presiden Jokowi, Sabtu, 4 November 2023. Zaskia bersama suaminya, Hanung dan Atta Halilintar terlihat mengikuti upacara pemberangkatan bantuan itu melalui unggahan di media sosial.

"Alhamdulillah pagi ini ku, mas @hanungbramantyo, team @kitabisacom dan juga teman-teman influencer lain berkesempatan menyaksikan pelepasan pesawat Hercules bersama TNI yang membawa bantuan dari masyarakat Indonesia untuk saudara-saudara kita di Palestina," tulis Zaskia. Ia mengunggah foto bersama Hanung tengah berdiri di landasan pesawat menyaksikan Hercules terbang membawa bantuan.

Zaskia mengakui pengiriman itu belum maksimal. "Hari ini baru dua Hercules dan 1 pesawat kargo yang bisa jalan. Tapi insyaallah, perlahan kita terus konsisten membantu, mendampingi semua di Gaza lewat segala jalur yang memungkinkan," tulisnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melepas bantuan kemanusiaan ke Palestina Sabtu pagi, 4 November 2023, di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. TEMPO/Daniel A. Fajri

Donasi untuk Palestina Lewat Kitabisa

Zaskia, Syifa, dan Atta Halilintar menggalang donasi bantuan melalui platform Kitabisa. Adapun Awkarin menggalang donasi melalui Sekolah Relawan.

Bantuan yang dikumpulkan dari Kitabisa.com mampu menggerakkan lebih dari 250.000 donatur dan mengumpulkan bantuan sebesar Rp 30 Miliar. Donasi diutamakan untuk kebutuhan saat krisis seperti obat-obatan dan makanan tahan lama serta tidak perlu penyimpanan khusus. Donasi yang diberikan sesuai rekomendasi United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), lembaga kemanusiaan yang bergerak untuk pengungsi Palestina.

Pada Kamis, 2 November 2023, Kitabisa juga menggelar Rembuk Warga yang dihadiri Zaskia, Hanung, dan Syifa Hadju. Acara itu mendiskusikan situasi terkini di Palestina dan cara penyaluran bantuan. “Kami harus tahu betul kondisi di sana agar kami bisa tepat mengajak teman-teman dan followers untuk bergotong royong membantu masyarakat di Gaza," kata Zaskia.

Direktur Penguatan Pengumpulan Zakat Nasional BAZNAS RI Fitriansyah Agus Setiawan yang datang dalam Rembuk Warga itu menjelaskan mekanisme penyaluran donasi. “Kami akan mempertanggung jawabkan setiap 1 rupiah yang masuk, agar aman secara syar’i, aman regulasi dan aman NKRI” ujarnya.

CEO Kitabisa Vikra Ijas menjelaskan organisasinya berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengirimkan bantuan dari warga Indonesia. “Insyaallah Kitabisa akan ikut menyalurkan amanah donatur dalam bentuk 15 ton barang-barang bantuan yang diprioritaskan sesuai arahan Presiden," kata dia.

