Troye Sivan Gaet Hyunjin Stray Kids Rilis Lagu Rush Versi Remix

TEMPO.CO, Jakarta - Troye Sivan, penyanyi dan aktor Australia mengumumkan bahwa dia akan merilis lagu Rush dalam versi remix. Tak tanggung-tanggung dia mengajak Hyunjin Stray Kids dan PinkPantheress berkolaborasi dalam versi remix itu.

Troye juga membagikan preview singkat dari remix yang akan dirilis pada Kamis, 31 Agustus 2023, di TikTok-nya. "Rush ft Pinkpantheress + Hyunjin Stray Kids akan segera hadir," tulisnya dalam video preview itu.

Troye Sivan dan Hyunjin Stray Kids sempat bertemu saat menghadiri fashion show Dua Lipa x Versace "La Vacanza" pada Mei 2023. Mereka duduk bersebelahan dan foto bersama.

Setelah itu, Troye Sivan memposting tentang Hyunjin berkali-kali, bahkan memposting ulang editan penggemar di TikTok dan bertanya, “Adakah yang tahu cara menghubungi pria ini?”

Meskipun dia kemudian tetap membuat unggahan dengan bercanda. “Itu terakhir kali aku [di depan umum] menyukai bintang K-pop, aku hampir terbunuh,” katanya.

Namun penyanyi 28 tahun itu tetap berpegang teguh pada keinginannya untuk berkolaborasi dengan anggota Stray Kids. Kini tampaknya mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan.

Sehari sebelumnya mengisyarakatan kolaborasi dengan Hyunjin

Troye Sivan pertama kali mengisyaratkan kolaborasi ini pada Senin, 28 Agustus 2023. Dia mengunggah konten duet di TikTok, yang menampilkan Hyunjin dan Stray Kids sedang tampil di atas panggung membawakan lagu S-Class. “Wow, sangat menyukai pria ini. Ingin sekali bernyanyi bersamanya suatu hari nanti," tulisnya.

Belum lagi, aktor The Idol itu sebelumnya menjawab pertanyaan tentang potensi kolaborasi. “Itu akan sangat menyakitkan. Saya akan melakukannya dalam sekejap," jawabnya.

Sebelumnya dia juga mengunggah konten video diiringi dengan lagu PinkPantheress. Lagi-lagi dia menyiratkan tentang kolaborasi. “Wow, aku suka suara wanita ini. Ingin sekali bernyanyi bersamanya suatu hari nanti," tulisnya.

Troye Sivan dikenal sebagai aktor dan penyanyi. Dia merilis album pertama pada tahun 2015, Blue Nieghboorhood. Tahun ini dia merilis album Something to Give Each Other pada Oktober 2023, dengan lagu utama Rush yang dirilis pada bulan Juli.

SOOMPI | KOREABOO

