Kegelisahan Putri Diana akan Masa Depannya Terungkap dalam Sebuah Surat

TEMPO.CO, Jakarta - Sebelum berpisah dengan Pangeran Charles atau Raja Charles III saat ini, mendiang Putri Diana sempat mengungkapkan kegelisahan tentang kehidupannya. Dia menulis surat kepada ketua Royal New Zealand Foundation for The Blind.

Putri Diana menulis surat itu untuk mengundurkan diri dari perannya dalam badan amal, di mana dia menjadi pelindungnya. Dia menjadikan kehidupan pribadinya dengan Pangeran Charles sebagai alasan pengunduran dirinya.

"Seperti yang Anda ketahui, keadaan pribadi saya, khususnya pernikahan saya dengan Pangeran Wales, telah menjadi subyek dugaan terperinci dalam beberapa bulan terakhir, dan ini akan segera diformalkan dengan cara hukum yang normal," tulisnya.

Surat itu teranggal 15 Juli 1996, artinya sebelum dia dan Charles resmi berpisah pada 28 Agustus 1996. Dia mengaku ada rasa takut menghadapi masa depannya setelah bercerai saat itu. "Meskipun aku memulai masa depan dengan harapan, aku juga melakukannya dengan sedikit rasa takut karena ada sejumlah masalah yang perlu aku selesaikan," lanjutnya.

Dalan surat tersebut, Diana juga menyarankan orang lain sebagai pengganti posisinya di badan amal itu. "Saat saya berupaya menata ulang hidup saya, tidak mungkin saya memberi Anda tingkat komitmen yang tepat dan saya merasa mungkin ada orang lain yang lebih cocok untuk mendukung Anda dalam segala hal yang Anda lakukan," tambahnya.

Surat akan dilelang di Juliens Auctions

Baru-baru ini diketahui bahwa surat tersebut akan dilelang oleh rumah lelang Juliens Auctions and Turner Classic Movies pada September 2023, di Beverly Hills, California, Amerika Serikat.

Selama bertahun-tahun, sejumlah barang milik sang Putri telah dilelang, dan para kolektor kerajaan berebut barang tersebut. Termasuk revenge dress yang ikonik milik Putri Diana.

Gaun balas dendam itu berupa gaun mini berwarna hitam yang ikonik yang dirancang desainer Yunani, Christina Stambolian. Dia memakai gaun itu saat menghadiri sebuah pesta di Galeri Serpentine tahun 1994. Bertepatan ketika Pangeran Charles mengaku di televisi nasional bahwa dia tidak setia padanya.

Model gaun yang tidak biasa bagi seorang bangsawan, karena berpotongan off-shoulder yang pas, hemline asimetris dan rangkaian sifon yang mengalir. Namun Putri Diana menyapa para tamu dengan tenang dan percaya diri.

Awalnya, sempat tersiar kabar bahwa Diana akan mengenakan busana Valentino ke acara tersebut. Namun ternyata dia malah mengenakan gaun berani yang sebelumnya sudah tiga tahun tersimpan di lemarinya.

DAILY MAIL

