Meghan Trainor Sibuk Mengurus 2 Anak, Tak Sabar Ingin Buat Lagu Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Trainor sedang menyiapkan diri untuk kembali beraktivitas di dunia musik. Penyanyi berusia 29 tahun itu sempat rehat sejenak selama dua bulan setelah melahirkan anak kedua.

Selama itu, Meghan menjalani rutinitas sebagai ibu dua anak sehari-hari. Anak keduanya Barry, lahir pada 1 Juli 2023, dan anak pertamanya, Riley, berusia dua setengah tahun.

Mengurus dua anak di usia yang masih di bawah dua tahun tentu membuat Meghan kewalahan. Meski begitu dia menikmati rutinitas yang sudah tercipta dengan baik bersama kedua putranya.

"Karena saya berada di "Groundhog Day" ini setiap hari bersama anak-anak saya dalam rutinitas yang menyenangkan. Kami menyukai rutinitas," katanya saat menghadiri Streamy Awards, di Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu 27 Agustus 2023.

Meghan Trainor ingin kembali menulis lagu

Namun tak dipungkiri, istri Daryl Sabara itu ingin segera kembali menulis lagu. “Tetapi saya mengatakan kepada mereka, saya berpikir, 'Saya [perlu melakukan] seni dan kerajinan segera, atau saya akan menjadi gila,'” tambah Meghan.

Meghan juga memastikan kondisi kesehatannya sudah kembali pulih setelah melahirkan anak keduanya dengan operasi caesar. Dia juga yakin aktivitas bermusik tidak menggangu rutinitas bayinya. "Dia sangat baik padaku. Kami punya bayi yang tidur nyenyak, jadi dia sudah tidur sekitar jam 5.30 pada usia 2 bulan," kata pelantun Dear Future Husband itu.

Meghan Trainor raih penghargaan Rolling Stone Sound of the Year

Dalam acara Steamy Awards 2023 yang digelar Minggu, 27 Agustus 2023 itu, lagu Meghan Trainor yang berjudul Made You Look, terpilih sebagai Sound of the Year. Dia memberikan penghargaan itu untuk kedua anaknya. "Saya menulis ini untuk tubuh pasca melahirkan saya. Saya baru saja punya bayi. Berteriaklah pada bayiku, Riley dan Barry. Mama sayang kamu!' katanya.

Penampilannya di acara penghargaan itu adalah yang pertama kalinya sejak melahirkan anak kedua. Meghan tampil glamor mengenakan coat dress hitam, double breasted dengan kerah berpayet perak berkilau. Dia melengkapi penampilannya dengan stoking hitam tipis dan sepatu bot kulit paten.

DAILY MAIL | PEOPLE

