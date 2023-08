11 Film Bertema Viking, Termasuk Valhalla Rising dan The Vikings

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di balik citra pahlawan keras yang merampas dalam sejarah, bangsa Viking memiliki warisan budaya yang kaya dan menarik. Viking adalah sekelompok pejuang laut dari Skandinavia yang berani menjelajahi lautan dan menaklukkan wilayah baru.

Kehidupan mereka yang penuh petualangan, keberanian, dan mitos telah menjadi sumber inspirasi tak terbatas bagi industri perfilman. Beberapa film dengan tema Viking telah mengangkat cerita-cerita epik ini ke layar lebar, mempersembahkan kombinasi aksi, petualangan, dan budaya yang unik.

Di bawah ini merupakan 11 film yang mengadaptasi kisah viking dari berbagai sudut pandang.

The Last King (2016)

Film ini mengikuti kisah dua Viking yang ditugaskan untuk melindungi pewaris tahta terakhir di Norwegia. Dalam suasana perang saudara pada abad ke-13, film ini menyajikan petualangan di tengah salju yang tegang. Kendati dengan sentuhan imajinatif, film ini terinspirasi dari peristiwa sejarah Viking Norwegia.

The 13th Warrior (1999)

Dikutip dari Movieweb, film ini mengisahkan seorang duta Muslim dalam pengasingan yang tak terduga menjadi bagian dari kelompok Viking. Pada awalnya bingung dengan perilaku Norsemen yang liar, karakter utama ini akhirnya belajar menghargai kekuatan mereka.

Ketika mereka menghadapi ancaman kuno, mereka belajar bekerja sama dan menemukan keberanian di dalam diri mereka. Dengan pemeran utama seperti Antonio Banderas, "The 13th Warrior" menawarkan kisah menginspirasi dan penuh aksi.

Valhalla Rising (2009)

Dengan pemeran utama Mads Mikkelsen, film epik ini berlatar belakang Skandinavia abad ke-11. Mengisahkan seorang budak yang disebut "One Eye," film ini mengikuti perjalanannya bersama sekutu dan pengikut religius saat mereka mencari tempat suci. Dalam perjalanan mereka, mereka menghadapi kelaparan, pertengkaran, dan serangan. Film ini menawarkan pengalaman meditatif yang memikat dengan visual yang mengesankan.

Film The Vikings 1958. Amazon

The Vikings (1958)

Film ini mengambil latar Viking dan mengikuti perseteruan antara dua pria yang bersaing dalam merebut hati seorang putri. Dengan bintang-bintang seperti Kirk Douglas dan Tony Curtis, film ini menggambarkan peradaban Viking dan pertempuran epik dengan skala yang mengesankan. Walaupun aktingnya sedikit kaku, "The Vikings" tetap memiliki daya tariknya di antara film-film Viking terbaik.

Film animasi ini menggambarkan kehidupan seorang bocah Viking bernama Hiccup yang berhasil menjinakkan seekor naga Night Fury. Kedekatan mereka melawan serangan di desanya. Dengan alur cerita yang memikat dan grafis yang menggambarkan era Viking, "How To Train Your Dragon" sukses memadukan unsur-unsur nyata dan fantasi zaman Viking.

The Northman (2022)

Dibuat oleh sutradara terkenal Robert Eggers, film ini adalah cerita epik tentang balas dendam brutal. Raja Aurvandill kembali ke rumah setelah penaklukan di negeri asing. Namun, saudaranya membunuhnya dan menculik istrinya.

Putra Aurvandill bersumpah membalas dendam, memicu kisah ujian dan kesulitan yang berujung pada pembalasan yang brutal. "The Northman" adalah salah satu film Viking terbaik dalam sejarah perfilman.

Outlander (2008)

Film ini mengeksplorasi pertemuan antara seorang pria dari dunia lain dengan suku Viking pada masa pemerintahan mereka. Kainan harus melawan predator Moorwen dengan bantuan senjata canggih dan senjata Viking. Film ini menghadirkan pandangan autentik tentang budaya Viking dengan pertempuran yang mendebarkan.

The Long Ships (1964)

Film epik ini berpusat pada pencarian lonceng emas legendaris yang sangat berharga. Dengan fokus pada perjalanan dari Skandinavia ke Afrika, film ini menggambarkan ujian rohaniah dan fisik yang dihadapi para karakter. Meskipun hanya setengah fokus pada budaya Viking, "The Long Ships" mengesankan dengan kostum dan set yang megah.

Poster film Beowulf. Amazon

Beowulf (2007)

Dilansir dari Screen Rant, "Beowulf" adalah film dengan pengambilan epik kuno yang ambisius. Dengan pemeran utama berbakat dan cerita yang mendalam, film ini mengisahkan perjuangan pemberani Beowulf melawan makhluk jahat Grendel dan ibunya. Penggemar mitologi Viking pasti akan menikmati film ini.

Thor (2011)

Sebagai bagian dari Marvel Cinematic Universe, "Thor" mengikuti perjalanan Dewa Petir dari Asgard yang diusir dari dunianya. Dalam petualangannya di Bumi, dia belajar tentang keberanian dan tanggung jawabnya. Dengan sentuhan Shakespeare dan elemen mitologi Norse, "Thor" adalah pilihan menarik bagi penggemar komik dan film Viking.

Pathfinder (2007)

Film ini memulai ceritanya dengan bentrokan antara suku Viking dan suku asli Amerika. Seorang Viking menjadi satu-satunya yang selamat dan dibesarkan oleh suku asli Amerika. Namun, dia harus menghadapi Viking lain yang datang. Meskipun kurang mencolok daripada film lainnya pada tahun yang sama, "Pathfinder" tetap menarik dengan latar zaman milenium pertama.

