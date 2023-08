Pengisi Suara Asli Harley Quinn, Arleen Sorkin Meninggal dalam Usia 67 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengisi suara asli karakter Harley Quinn, Arleen Sorkin meninggal dalam usia 67 tahun. Aktris asal Amerika Serikat itu menghembuskan napas terakhir pada Kamis, 24 Agustus 2023 karena sakit yang sudah dideritanya sejak beberapa tahun lalu.

Sutradra sekaligus bos DC Studios, James Gunn membagikan kabar duka ini melalui unggahan di media sosial pada Minggu, 27 Agustus 2023 waktu Indonesia. Menurut James Gunn, Arleen Sorkin sangat berjasa terutama dalam mengisi suara karakter dari DC Comics di Batman: The Animated Series (1992).

"Rest in Peace, Arleen Sorkin, pengisi suara asli Harley Quinn yang sangat berbakat, yang membantu menciptakan karakter yang banyak dari kita sukai. Cinta untuk keluarga dan teman-temannya," tulis James Gunn di Instagram.



Pengisi Suara Joker Berduka atas Meninggalnya Arleen Sorkin

Lawan main Arleen Sorkin di Batman: The Animated Series, Mark Hamill turut merasa kehilangan. Pengisi suara Joker itu mengenang sosok Arleen Sorkin yang tidak hanya menjadi rekan kerja tetapi juga temannya.

“Sedih mengetahui kita telah kehilangan Arleen Sorkin yang brilian. Bukan hanya bakat yang luar biasa, tapi orang yang benar-benar luar biasa. Saya bersyukur tidak hanya bisa bekerja dengannya, tapi juga menjadi temannya. Mengirimkan belasungkawa yang tulus kepada keluarga dan orang-orang terkasihnya," tulis Mark Hamill di Twitter atau yang kini disebut X.



Perjalanan Karier Arleen Sorkin di Dunia Hiburan

Arleen Sorkin memulai kariernya di industri hiburan dengan bekerja di grup komedi dan sebagai pemain kabaret di era 70-an dan 80-an. Dia mendapatkan perannya sebagai Calliope Jones dalam Days of Our Lives (1984). Penampilannya dalam Days of Our Lives mencetak dua nominasi Emmy untuk aktris pendukung luar biasa dalam serial drama pada 1988 dan 1989. Dia akan memegang peran permanen dalam Days (1984 hingga 1990), kemudian kembali menjadi bintang tamu pada 1992, 2006 dan 2010.

Arleen Sorkin mengisi suara Harley Quinn dalam episode Joker's Favor dari Batman: The Animated Series yang dirilis pada 1992. Ia terus menyuarakan karakter tersebut di berbagai proyek termasuk Superman: The Animated Series, The New Batman Adventures, Gotham Girls, Static Shock, Justice League, Batman Beyond: Return of the Joker dan The Batman Superman Movie: The World’s Finest.

Selain akting, Arleen Sorkin berperan sebagai penulis dan produser di How to Marry a Billionaire dan Fired Up. Dia ikut menulis Picture Perfect pada 1997 dan dua episode Tiny Toon Adventures. Arleen Sorkin meninggalkan suaminya, Christopher Lloyd, dan kedua anaknya, Eli dan Owen.

VARIETY | HOLLYWOOD REPORTER

