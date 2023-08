Margot Robbie Sempat Tak Lolos Casting American Horror Story Musim Kedua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Margot Robbie hampir membintangi serial Americac Horror Story: Asylum. Serial musim kedua ini ditayangkan pada tahun 17 Oktober 2012 hingga 23 Januari 2013. Musim tersebut juga menampilkan Adam Levine dan Jenna Dewan.

Dalam podcast Backstage, In the Evelope, casting director Eric Dawson, mengungkapkan bagaimana Margot hampir mendapatkan peran di serial karya Ryan Murphy itu, "Margot mungkin adalah salah satu audisi favorit saya sepanjang masa," katanya.

Audisi tersebut tepat sebelum membintangi di The Wolf of Wall Street tahun 2013. “Dia adalah seorang bintang. Sungguh gila, daya tarik bintangnya ketika dia masuk ke dalam ruangan,” kenangnya tentang wanita berusia 33 tahun itu,

Meskipun Margot mendapatkan peran dalam serial antologi terkenal, Eric sudah tahu bahwa dia akan menjadi aktris besar suatu hari nanti. "Kemudian, dia segera memulai kariernya. Tapi itu benar-benar bagian yang menyenangkan dari casting, adalah melihat orang-orang yang kariernya sedang meningkat," katanya.

Tak lama setelah casting itu, Margot Robbie mendapatkan pertan utama Naomi Lapaglia dalam film The Wolf of Wall Street. Setelah itu, nominasi Oscar ini telah membintangi film-film seperti Suicide Squad, I, Tonya, Once Upon a Time in Hollywood, Bombshell, Amsterdam, Babylon dan Asteroid City. Baru-baru ini, ia membintangi film box office, Barbie.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

American Horror Story: Asylum ditayangkan dari tahun 2012 hingga 2013. Serial ini mendapatkan 18 nominasi Emmy. Serial ini dibintangin oleh Zachary Quinto, Joseph Fiennes, Sarah Paulson, Evan Peters dan James Cromwell. .

Sementara American Horror Story saat ini sudah mencapai musim ke-12, yang akan ditayangkan bulan September 2023. Beberapa nama yang akan membintangi serial tersebut antara lain Kim Kardashian, Cara Delevingne dan Emma Roberts. Musim terbaru ini sebagian didasarkan pada novel Delicate Condition karya Danielle Valentine. Bercerita tentang seorang wanita yang yakin bahwa sosok jahat akan berusaha keras untuk memastikan kehamilannya tidak pernah terjadi,.

PEOPLE | HOLLYWOOD REPORTER | ENTERTAINMENT WEEKLY

Pilihan editor: Margot Robbie Berjanji Film Barbie akan Menghasilkan 1 Miliar Dollar AS di Box Office