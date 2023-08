Mengenal Karina Aespa, Leader Sekaligus Center Girl Grup K-pop Aespa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Girl band Asepa dari Korea Selatan identik dengan seorang wanita bernama Karina atau Yu Ji-Min. Berada di bawah naungan SM Entertainment. Karina Aespa menjadi leader sekaligus center dalam girl grup yang baru saja debut pada 2020 silam.

Sebelum debut, Karina Aespa aktif di media sosial dan direkrut oleh SM Entertainment menjadi trainee pada tahun 2016. Karir Karina mulai melejit setelah dinobatkan sebagai leader dari Aespa pada 17 November 2020 dengan single digital mereka berjudul Black Mamba. Lalu, pada 2022 Karina juga memulai debutnya sebagai anggota di unit GOT The Beat dari girl grup proyek Girls On Top pada 3 Januari. Simak profilnya berikut ini.

Karina atau Yu Ji-Min lahir di Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Karina memiliki nama baptis "Katarina". Karina menempuh pendidikan pertamanya di Sekolah Dasar Seongnam Shingi dan Sekolah Menengah Jeongja dan aktif di klub dansa di sekolah. Karina merupakan pemimpin, penari utama, rapper utama, sub vokalis, visual, dan center dalam girl grup Aespa. Sebelumnya, Karina pernah menghadiri BORN Star Training Center sebelum bergabung dengan SM Entertainment.

Selain itu, Karina juga pernah mendapat pengakuan sebagai ulzzang atau sebutan untuk seseorang yang dikenal karena kecantikannya. Perjalanan karir Karina pernah membawanya sebagai cameo dalam video musik Taemin, yang berjudul Want. Bahkan, di Festival Hansol pada tahun 2016, Karina menampilkan tarian penutup Boombayah milik BLACKPINK dan Bubble Pop milik HyunA. Karina juga mengambil bagian Jennie di sampul Boombayah.

Lalu, pada 2020, Karina berpartisipasi dalam kolaborasi showcase virtual antara Hyundai Motor Company dan SM Entertainment bersama Kai EXO. Selain itu, di Aespa, Karina kini menjadi anggota "Girls on Top" SM Entertainment bersama Winter.

Karya dan penghargaan Karina

Setelah debut dengan Aespa pada 2020, karir Karina makin melejit. Ia pun mendapat kesempatan menjadi pembawa acara di program TV Amerika-Korea bernama Travel Diary: Soul, Seoul pada 2021 silam. Pada tahun yang sama, di panggung HOPE dari SMTOWN LIVE Culture Humanity, Karina menunjukkan rap yang stabil bersama Shindong Super Junior.

Setahun sebelumnya, pada tahun 2020, Karina tampil bersama Kai EXO di Beyond DRIVE The all-new TUCSON, yang merupakan sebuah showcase virtual kolaborasi antara Hyundai Motor Company dan SM Entertainment. Bahkan, pada tahun 2019 lalu, Karina sempat muncul di video musik Want milik Taemin SHINee.

Atas bakat dan keberhasilannya, Karina menyabet sejumlah penghargaan. Mulai dari Asian Pop Music Award 2020 kategori Best New Artis, Seoul Music Awards 2021 kategori Rookie of The Year, MTV Europe Music Awards (MTV EMA) 2021kategori Best Korean Act, hingga JoyNews24 kategori Best Rookie of 2021 dan Most Anticipated Artist of Late 2021 and 2022.

Pilihan Editor: 3 Hal Tentang Karina Aespa, Suka Makan, Berolahraga dan Membaca