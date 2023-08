My Lovely Liar: Berikut Profil Singkat Deretan Bintang Drama Korea Viu Itu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - My Lovely Liar drama Korea atau drakor Viu Original. Drakor ini bergenre romantis dengan sentuhan komedi, misteri, fantasi, dan supranatural tentang seseorang yang bisa mendeteksi kebohongan. Drama hasil karya sutradara Nam Sung Woo ini sudah tayang sejak 24 Juli 2023.

My Lovely Liar juga merupakan drama Korea tempat kembalinya dari artis populer Korea Selatan, Kim So Hyun setelah dua tahun menjalani masa hiatus atau jeda sementara.

Para Bintang My Lovely Liar

1. Kim So Hyun

Kim So Hyun aktris yang lahir di Australia 4 Juni 1999. Ia memulai debutnya sejak usia tujuh tahun sebagai aktris cilik dibawah Sidus HQ. Kim So Hyun pernah bersaing dengan 500 orang untuk mendapat peran sebagai Joo Hyerim di Man of Vendetta.

2. Hwang Min Hyun

Hwang Min Hyun penyanyi dan aktor asal Busan, Korea Selatan. Bintang utama My Lovely Liar ini memulai debut pertamanya sebagai anggota Nu'Est pada 15 Maret 2012. Bersama 3 anggota Nu'Est lainnya JR, REN, dan Baekho berpartisipasi dalam produce 101 dan berhasil debut kembali dalam Wanna One. Dikutip dari Kprofiles, Min Hyun satu-satunya anggota Nu'Est yang berhasil masuk 11 besar produce 101.

3. Lee Si Woo

Model dan aktris asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan Big Picture Entertainment. Aktris kelahiran 5 September 1997 ini memulai karier modelingnya pada akhir tahun 2010. Adapun debut aktrisnya dimulai dalam serial drama berjudul Sisyphus: The Myth, Lee Si Woo mendapat peran utama dalam drama berjudul Be My Boyfriend.

4. Seo Ji Hoon

Seo Ji Hoon lahir di Daegu, Korea Selatan, pada 25 April 1997. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Kyung Hee, jurusan teater dan film. Dalam wawancaranya bersama Showbiz Korea, ia ingin menjadi aktor yang bisa mencoba semua peran. Pada Desember 2020, ia mendapat penghargaan dalam KBS Drama Awards sebagai Aktor Pendatang Baru Terbaik.

5. Yoon Ji On

Yoon Ji On lahir pada 19 Mei 1990. Ia telah banyak membintangi acara televisi, film dan drama lainnya. Aktor musikal ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Kyonggi, jurusan akting.

