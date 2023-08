5 Rekomendasi Lagu Rapper G-Dragon yang Populer

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kwon Ji Yong, rapper yang memiliki nama panggung G-Dragon dan kerap disapa GD ini telah memulai kariernya di industri musik sejak kecil. Mengutip The Famous People, ketika berusia 5 tahun, G-Dragon berkesempatan untuk menjadi anggota dari grup Little Roora.

Bersama grup tersebut, G-Dragon beraktivitas sebagai penari dan merilis album natal. Namun, keaktifannya di Litlle Roora tidak bertahan lama.

Saat berusia 8 tahun, sahabat dari Taeyang BIGBANG ini melakukan masa trainee di bawah naungan YG Entertainment. Pada 2006, G-Dragon berhasil debut dengan grup BIGBANG, bersama Seungri, TOP, Taeyang, dan Daesung. BIGBANG sukses menarik perhatian para penggemar dan berhasil meraih beberapa penghargaan.

Setelah sukses dengan BIGBANG, G-Dragon memutuskan untuk merilis debut album solonya pada 2009. Masa ini adalah titik awal karier G-Dragon sebagai rapper solo. Ia pun berhasil mencetak beberapa lagu hits dan populer berkat kemampuannya dalam memproduksi sebuah lagu. Berikut merupakan rekomendasi lagu populer miliki G-Dragon:

1. One of a Kind

One of a Kind adalah lagu solo pertama yang dirilis oleh G-Dragon pada 24 Agustus 2012. Lagu ini adalah salah satu track yang ada pada album solo debutnya berjudul One of a Kind. Lagu berdurasi 3 menit 26 detik ini ditulis langsung oleh G-Dragon. Bukan hanya itu, G-Dragon juga berhasil mendapatkan banyak viewers dari musik video lagu ini sebanyak 62 juta.

2. Crayon

Lagu populer selanjutnya yang berhasil dibuat oleh G-Dragon adalah Crayon. Lagu yang merilis musik videonya pada 16 September 2012 ini berhasil meraih viewers sebanyak 78 juta. Lagu ini ingin menceritakan seorang laki-laki yang meminta para gadis untuk ikut berdansa dengannya. Melalui lagu ini, G-Dragon ingin pendengar dapat menikmati dirinya sendiri dan tidak terlalu serius.

3. Crooked

Pada 2013, G-Dragon melakukan comeback dengan album Coup D’Etat. Salah satu lagunya yang berjudul Crooked berhasil menjadi lagu populer saat itu. Bahkan, viewers musik video ini dapat mencapai 230 juta. Mengutip Genius, lagu ini menceritakan tentang perasaan seseorang yang sedih dan menyakitkan karena ia tidak memiliki cinta di hatinya.

4. Heartbreaker

Heartbreaker adalah salah satu lagu yang ada di album debutnya dengan judul yang sama. Lagu ini rilis pada 19 Agustus 2009. Lagu debutnya ini berhasil menang dalam acara KBS Music Bank, M Countdown, dan SBS The Music Trend.

5.That XX

Musik video G-Dragon That XX rilis perdana pada 2013 dan berhasil meraih viewers sebanyak 105 juta. Jennie Blackpink menjadi model dalam lagu ini pada masa-masa trainee nya. Lagu ini menceritakan tentang lelaki yang diam-diam memiliki perasaan terhadap perempuan yang sedang menjalani hubungan.

