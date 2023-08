4 Momen Kim So Hyun Berhasil Mendeteksi Kebohongan dalam My Lovely Liar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu drama yang sedang ditayangkan My Lovely Liar, cukup menarik perhatian. Drama romantis plus misteri itu diperankan oleh Kim So Hyun dan Hwang Min Hyun. Kim So Hyun berperan sebagai Mok Sol Hee yang memiliki kemampuan supranatural.

Mok Sol Hee bisa bisa mengetahui apakah seseorang sedang berkata bohong atau

jujur. Dia selalu menganggap kekuatannya ini sebuah kutukan karena membuatnya tidak bisa mempercayai orang lain. Namun dia bisa memanfaatkannya dalam menjalani profesi sebagai Lie Hunter atau Pendeteksi Kebohongan.

Tapi kekuatannya tidak berfungsi terhadap Kim Do Ha, yang diperankan Hwang Min Hyun. Kim Do Ha seorang komposer dan produser musik yang hidup dalam penyamaran karena dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan.

Sejak episode pertama, My Lovely Liar, karakter Kim So Hyun itu sudah menunjukan kemampuannya sebagai pendeteksi kebohongan. Berikut ini beberapa momen yang memperlihatkan kehebatan Mok Sol Hee, seperti dilansir dari keterangan pers Viu.

1. Mendeteksi Pengkhianat Gangster

Mok Sol Hee pernah diminta kliennya, seorang ketuga gangster, untuk menginterogasi anak buahnya yang dituduh berkhianat. Alih-alih dari tiga anak buah yang dicurigai, dia juga justru mendengar kebohongan dari anak buah lainnya yang terlihat sangat sombong. Meski berhasil membujuk ketua gangster untuk tidak menghukumnya sampai tewas, nyawa Mok Sol Hee justru terancam.

2. Mendeteksi Perselingkuhan

Klien Mok Sol Hee lainnya adalah seorang wanita yang punya suami lebih muda. Dia

ingin tahu apakah suaminya menikahinya karena cinta atau karena uang. Awalnya, semua pertanyaan yang diajukan Mok Sol Hee kepada sang suami dijawab dengan jujur. Namun saat pelayan wanita datang, Mok Sol Hee mendengar kebohongan dari sang suami.

3. Mendeteksi Plagiarisme

Pernah juga Mok Sol Hee mendapatkan klien yang berhubungan dengan Kim Do Ha.

Jadi Mok Sol Hee diminta seorang penulis lagu bernama Park Moo Jin untuk

mendeteksi kebohongan dari penulis lagu lain yang dicurigai telah melakukan plagiat terhadap karyanya. Ternyata penulis lagu yang dicurigai itu adalah Kim Do Ha.

Saat mengobrol, Park Moo Jin tak lagi curiga tentang plagiarisme, tapi justru mencari kesalahan dari Kim Do Ha. Untungnya, Mok Sol Hee mendeteksi kalau semua yang dikatakan Kim Do Ha selalu jujur. Jadi siapa yang melakukan plagiarisme?

4. Mendeteksi Kejujuran Orang Tak Dikenal

Suatu hari saat sedang mengobrol dengan Kim Do Ha di jalan, tiba-tiba ada seorang

pria berpenampilan mencurigakan berlari ke arah mereka. Pria itu langsung meminta dipinjamkan handphone karena handphone miliknya baru saja dicuri.

Meski Kim Do Ha tidak percaya begitu saja dengan pria tak dikenal, Mok Sol Hee langsung meminjamkan handphonenya. Kim Do Ha menegurnya karena banyak kasus penipuan dengan modus pura-pura kecopetan seperti itu. Namun Mok Sol Hee mengetahui kalau pira itu berkata jujur.

