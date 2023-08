Memorabilia Konser Dewa 19 di GBK

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewa 19 featuring All Stars, yaitu Derek Sherinian, Richie Kotzen, Dino Jelusick, dan Phil X menghibur puluhan ribu penggemar mereka di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK, Jakarta, Sabtu, 12 Agustus 2023. Kehadiran gitaris Richie Kotzen di panggung Dewa 19 featuring All Stars Stadium Tour 2023 itu menggantikan Jeff Scott Soto yang tak bisa ikut konser.

Sebelum Dewa 19 naik ke panggung, Lyodra Ginting bernyanyi membuka Dewa 19 featuring All Stars Stadium Tour 2023. Bintang lainnya yang juga menghiasi konser itu Ari Lasso, Virzha, Marcello Tahitoe (Ello), Tyo Nugros.

Konser Dewa 19

Dewa 19 membuka penampilan mereka membawakan lagu Pangeran Cinta. Vokalis yang mengisi lagu itu Virzha dan Ello. Lagu selanjutnya I Want to Break Free, Angin, Cukup Siti Nurbaya, Tak kan Ada Cinta yang Lain, Sudah.

Setelah enam lagu itu, Lyodra naik lagi ke panggung. "Ini lagu yang aku suka," katanya sebelum menyanyikan Begitu Benar Begitu Salah, lagu yang dipopulerkan Dewi Dewi kala 2007. Ia juga membawakan lagu Sumpah I Love You dari albumnya MahaDewi. Lyodra pun sempat berduet dengan Ahmad Dhani saat membawakan lagu Sedang Ingin Bercinta.

Sandhy Sondoro naik ke panggung setelah Lyodra. Para penonton sontak makin riuh ketika dari belakang panggung muncul Tyo Nugros, drummer yang bergabung dari album Bintang Lima. Kedatangan Tyo menjadi memorabilia, memutar lagi ingatan yang bersambung dalam alunan lagu Dua Sejoli.

Baca Juga: Jokowi Sebut Kemacetan Jabodetabek dan Bandung Timbulkan Kerugian Hingga Rp 100 Triliun Per Tahun

Formasi dalam kolaborasi ini terus mengajak memori menelusuri masanya. Penonton diajak bernostalgia lagi pada medio 1990-an, terutama ketika Ari Lasso membawakan lagu Aku Milikmu dan Cinta kan Membawamu Kembali. Penampilan Ari Lasso bersama Dewa 19 sempat jeda sejenak diselingi para musikus luar negeri yang naik ke panggung.

Sekejap suasana berubah. Nuansa rock klasik terasa mengena ketika para musisi luar negeri itu tampil bersama Dewa 19 membawakan lagu Highway to Hell (ACDC), Immigrant Song (Led Zeppelin), Jump (Van Halen) Bohemian Rhapsody dan Somebody to Love (Queen).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kembali Ari Lasso naik ke panggung berlanjut lagu Kirana, Kangen, dan Kamulah Satu-Satunya yang makin menaikkan lagi suasana hati para penonton. Adapun momentum berkesan ketika Ari Lasso mengenang Erwin Prasetya, mantan pemain gitar bass Dewa 19 yang telah berpulang tahun 2020.

"Semoga tenang di sana, Erwin Prasetya," kata Ari Lasso sebelum membawakan lagu Kirana yang aransemen musiknya dibuat oleh Erwin. Itu lagu dalam album Pandawa Lima (1997)

Ahmad Dhani juga sempat berdiri bertiga bersama Ari Lasso dan Andra Ramadhan mengingat perjalanan mereka meniti karier di bidang musik. "37 tahun saya bareng Andra dan sama Ari Lasso sejak kelas satu SMA, tahun 1988," ucap Ahmad Dhani. Setelah itu, ia dan Ari Lasso menyanyikan lagu Hadapi dengan Senyuman.

Sebelumnya, konser Dewa 19 featuring All Stars Stadium Tour 2023 telah berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 29 Juli. Setelah konser Dewa 19 di GBK, kemudian akan berlanjut ke Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Sabtu 19 Agustus 2023.

BRAM SETIAWAN

Pilihan Editor: SoundsFest 2023 Dimeriahkan Dewa 19, Ebiet G. Ade, hingga K-Pop