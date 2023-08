Aktor Mark Margolis Tutup Usia, Pemeran Hector Salamanca dalam Serial Breaking Bad

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - “Ting-ting” begitu suara bel ikonik yang dibunyikan aktor Mark Margolis ketika memerankan Hector Salamanca sebagai orang yang tidak bisa berbicara karena sakit dalam serial dengan rating tertinggi di IMDb, Breaking Bad.

Dilansir dari Hollywoodreporter.com, Mark Margolis yang telah berusia 83 tahun dikabarkan meninggal di Rumah Sakit Mount Sinai New York. Putranya yang juga seorang aktor dan CEO Knitting Factory Entertainment Morgan Margolis mengumumkan berita duka tersebut pada 4 Agustus 2023 waktu setempat.

Mark Margolis memang naik pamor ketika dirinya memerankan Hector Salamanca dalam Breaking Bad. Serial tersebut menceritakan tentang seorang guru Kimia bernama Walter White (Bran Cranston) yang memutuskan menjual narkoba dan akhirnya menjadi bandar bersama muridnya Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Hector Salamanca yang diperankan Mark Margolis menjadi salah satu bandar narkoba yang memiliki hubungan bisnis dengan Walter White. Series yang siaran dari 2008 sampai 2013 ini telah memenangkan berbagai penghargaan. Dilansir situs Emmys, Breaking Bad telah memenangkan 16 Emmys dan pernah masuk ke dalam 58 nominasi.

Hector Salamanca adalah seorang bandar yang bisu karena dirinya dicelakakan oleh salah satu anak buahnya. Dilansir dari Hollywoodreporter.com, meskipun sepanjang series dirinya hanya berdiam dan membunyikan bel. Bel yang dibunyikan Hector Salamanca bukanlah kode sembarang. Margolis mempelajari bahasa isyarat dari mendiang ibu mertuanya Shirley. Ia kemudian mempelajari bahasa tersebut dan mempraktikannya di Breaking Bad.

Margolis kemudian tampi kembali di prekuel Breaking Bad berjudul Better Called Saul yang menceritakan salah satu tokoh di Breaking Bad, Saul Goodman (Bob Odenkirk) pada 2016. Margolis kembali berperan sebagai Hector Salamanca yang di series tersebut bisa berbicara karena latar waktu seriesnya dimulai sebelum Breaking Bad.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Margolis lahir dalam keluarga Yahudi di Philadelphia pada 26 November 1939. Ibunya merupakan seorang dekorator sementara ayahnya adalah pekerja pabrik. Margolis mengambil kelas akting pertamanya pada usia 14 tahun. Ia kemudian belajar drama di The Actors Studio.

Beberapa tahun berikutnya, Margolis sempat menjauh dari dunia akting karena kesulitan memenuhi kebutuhan. Ia kemudian menjadi pengelola kedai kopi di MacDougal Street di Greenwich Village.

Setelah itu, Margolis membuat debut layar lebar dalam film The Opening of Misty Beethoven pada 1976. Dilansir dari IMDb, ia beberapa kali pernah muncul dalam film-film yang cukup populer, di antaranya Pi (1998), Requiem for a Dream (2000), Noah (2014), Black Swan (2010), and The Fountain (2006). Selain itu, Margolis juga pernah tampil di film Ace Ventura: Pet Detective (1994) yang beradu akting dengan Jim Carrey dan Scarface (1983) yang beradu akting dengan Al Pacino.

Pilihan Editor: 15 Film Mafia Terbaik Sepanjang Masa Penuh Intrik dan Pengkhianatan