Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota BTS, Jungkook, kembali menunjukkan kekuatan dari penggemarnya lewat terjualnya seluruh peti mati yang digunakan pada video musik Seven. Peti mati itu diperkirakan memiliki harga 5 juta won atau sekitar Rp 59 juta.

Pada Minggu, 30 Juli 2023, The Economic Times memberitakan bahwa peti mati berwarna putih yang digunakan oleh Jungkook berhasil terjual habis. Hal ini diperkuat lewat video TikTok yang diunggah oleh @army_girl73 yang memperlihatkan pemilik toko peti mati dengan peti mati yang digunakan Jungkook BTS.

Baca Juga: Peti Mati Rp 59 Juta yang Digunakan Jungkook BTS di Video Musik Seven Laku Keras

Dikutip dari IB Times, orang yang diduga sebagai pemilik toko menggunggah video TikTok dengan keterangan, "menjual seperti sayap-sayap."

Ludesnya Peti Mati yang Dipakai JungkookTuai Komentar Kocak dari Netizen Korea Selatan

Menanggapi kabar ludesnya peti mati yang digunakan penyanyi kelahiran 1997 itu, netizen memberikan respon kocak. Mereka menyebut kalau kemungkinan ARMY, penggemar BTS akan menuliskan wasiat untuk menaruh jenazah mereka di peti mati tersebut. "Mereka mungkin akan menuliskannya dalam wasiat mereka, 'Saya telah menyiapkan peti mati yang digunakan dalam musik video Jungkook, jadi taruh saya di dalam sana ketika saya meninggal,'" tulis netizen, dikutip dari Koreaboo.

Baca Juga: Jungkook BTS Ungkap Rencana Rilis Single Baru dan Album Mini pada November

Selain itu, sesama ARMY pun kebingungan terkait apa yang akan digunakan dengan peti mati tersebut. "Apa yang akan mereka gunakan dengan peti mati itu?? Hiasan rumah?? Bayangkan beberapa tamu datang ke rumah Anda dan mereka melihat peti mati itu lalu bertanya kepada Anda 'mengapa ini ada di sini?' Anda akan membalas 'ini di sini karena Jungkook menggunakannya di musik videonya," kata @ilysfmyu*** di Twitter.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Netizen kemudian turut memikirkan bahwa peti mati itu dapat menjadi tempat menaruh barang atau sebuah kursi berkat desainnya yang indah. "Desainnya cantik jadi saya rasa mereka dapat menggunakannya sebagai tempat menaruh barang atau sebuah kursi," ujar netizen Korea Selatan.

Sementara itu, Jungkook terlihat menggunakan peti mati tersebut pada musik video solonya yang berjudul Seven. Musik video ini menjadi penanda debut solonya pada 14 Juli 2023. Lagu Seven turut menuai antusiasme publik, terlebih berkat kehadiran aktris Han So Hee dalam musik videonya. Hingga saat ini, video musik Seven Jungkook telah disaksikan lebih dari 122 juta kali di YouTube.

GABRIELLA AMANDA | KOREABOO | DAUM | IB TIMES

Pilihan Editor: Jungkook BTS Puji Akting Han So Hee Selama Syuting Video Musik Seven