Lama Vakum dari Akting, Won Bin Menikmati Hidup Sederhana di Pedesaan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Won Bin, telah lama mundur dari dunia hiburan dan menjalani kehidupan di pedesaan. Hal ini memicu rasa ingin tahu dan kekaguman di kalangan penggemar dan publik. Keberadaan Won Bin selalu mendapat perhatian yang signifikan di berbagai komunitas online dengan penggemar yang bertanya-tanya kapan aktor tersebut akan kembali ke layar perak.

Baru-baru ini dalam komunitas online Theqoo, muncul postingan berjudul “Melihat status terbaru Won Bin tempo hari." Dalam unggahan itu seorang penggemar mendengar bahwa Won Bin melakukan kelas memasak, memeras minyak wijen dan membagikannya kepada kenalannya. Postingan tersebut mengungkapkan bahwa Won Bin sebenarnya menyesuaikan diri dengan pedesaan dan menjalani kehidupan yang tenang dan damai.

Selain itu, seorang wanita yang tampaknya dekat dengan Won Bin dan istrinya, Lee Na Young ,juga menulis sesuatu tentang aktor itu di SNS, Dia menunjukkan jus Aronia yang dibuat oleh pasangan itu sendiri.

"Saya pergi berolahraga setelah sekian lama dan mendapatkannya! Sangat pahit sehingga saya tidak bisa meminumnya sebagai jus mentah. Jika aku meminum sesuatu yang pahit seperti ini, bisakah aku menjadi cantik seperti Na Young?” tulis wanita itu.

Komentar netizen melihat kegiatan Won Bin

Dari unggahan ini terlihat Won Bin dan Lee Na Young menikmati hidup sederhana di pedesaan. Mereka seperti bercocok tanam di rumah dan membagikan hasil panen kepada orang-orang di sekitar mereka.

Netizen menanggapi antusias dengan kabar terbaru Won Bin. Mereka berkomentar seperti "Dia hidup bahagia", "Saya ingin minyak wijennya", "Saya tidak percaya Won Bin melakukan pekerjaan pertanian dan memeras minyak wijen", "Dia pasti petani paling tampan di dunia"...

Tak sedikit juga yang menanti karya terbaru Won Bin, seperti "Saya masih berpikir tidak ada aktor yang dapat menggantikan visual Won Bin. Saya berharap dia akan kembali," "Bagaimana dia terlihat seperti syuting di pedesaan", "Saya mengerti kepribadiannya membuat dia sangat berhati-hati dalam memilih pekerjaan berikutnya dan saya mengerti bahwa dia senang tapi tetap saya ingin melihatnya di proyek lain. Sudah lebih dari 10 tahun."

Drama yang dibintangi Won Bin

Won Bin membintangi film 'The Man From Nowhere', pada tahun 2010. Dia berperan sebagai Cha Tae Sik, mantan agen rahasia. Film ini mendapat banyak pujian dan menjadi salah satu film Won Bin yang paling terkenal. Sejak itu, aktor tersebut tidak muncul di film atau drama selama dua belas tahun.

Wajahnya sesekali muncul dalam iklan. Bahkan proses syuting iklan dilakukan setiap beberapa tahun sekali, sehingga statusnya tidak mudah diketahui. Won Bin dan Lee Na Young menikah pada tahun 2015 dan memiliki seorang anak.

