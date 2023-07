Konser Solo di Jepang, Junho 2PM Rilis Video Musik Can I

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Junho 2PM melakukan tur Jepang sendiri untuk pertama kalinya dalam hampir lima tahun, di Yokohama, pada Jumat dan Sabtu 21-21 Juli 2023. Konser bertajuk "Mata Aeru Hi,” atau “The Day We Can Meet Again,” juga akan digelar di Kobe dan Nagoya pada dua akhir pekan berikutnya. Konser terakhir juga akan disiarkan langsung.

Sebelum memulai tur, Junho merilis Can I, lagu utama dari single khusus dengan judul yang sama yang akan dirilis sepenuhnya pada 23 Agustus. Lagu berbahasa Jepang dan bertempo sedang itu ditampilkan di panggung untuk pertama kalinya saat konser di Yokohama.

Single Can I Junho 2PM Baca Juga: Penikaman Mengerikan Terjadi di Dalam Kereta Jepang, Tiga Orang Terluka

Lee Junho memamerkan vokalnya yang luar biasa di lagu terbaru. Menjelang video musik Can I dirilis pada 23 Agustus, dua teaser telah diperlihatkan kepada para penggemar yang menunjukkan pesonanya sebagai penanyi.

Teaser pertama aktor King the Land terlihat beraksi saat ia tampaknya sedang dalam misi yang mendebarkan. Teaser kedua dari Can I terlihat Lee Junho melakukan menari bersama beberapa penari latar di belakangnya. Gerak-geriknya membuat para penggemar menggila dan tak sabar menunggu perilisan video musik resmi dari lagu tersebut.

Video musik Can I secara resmi dirilis pada Minggu, 23 Juli 2023. Single spesial ini adalah musik baru pertamanya untuk penggemar Jepang sejak album terbaiknya, "Junho the Best", yang keluar pada Desember 2018. Ini juga menandai peringatan 10 tahun debut solonya.

Junho 2PM merilis video musik single berjudul Can I. (Tangkapan layar Youtube/2 PM Official Japan)

Saat ini Junho membintangi drama berjudul King The Land. Pria berusia 33 tahun itu berperan sebagai Gu Won, salah satu pewaris King Group. Dia dipasangkan bersama YoonA dari Girls' Generation. YoonA berperan sebagai Cheon Sa Rang, seorang petugas hotel yang bekerja di King Hotel.

Drama King The Land terus mendominasi peringkat drama dan pemeran yang paling menarik perhatian. Selama empat minggu berturut-turut, "King the Land" mengambil No. 1 di daftar mingguan drama TV Good Data Corporation yang menghasilkan paling banyak perhatian.

Selain memuncaki daftar drama paling menarik, "King the Land" juga melanjutkan dominasinya atas daftar pemeran paling menarik, di mana Lee Junho 2PM dan YoonA Girls 'Generation tetap menjadi peringkat 1 dan 2.

