Gong Yoo dan Seo Hyun Jin Bintangi Serial Drama Korea The Trunk di Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Gong Yoo akan membintangi serial drama original Netflix yang akan datang, The Trunk. Netflix mengumumkan bahwa aktor The Silent Sea itu terpilih sebagai pemeran utama bersama dengan Seo Hyun Jin, yang sebelumnya dikenal lewat drama Korea populer The Beauty Inside dan Why Her.

Drama Korea ini diangkat dari novel dengan judul yang sama, The Trunk bercerita tentang organisasi perjodohan NM yang mengatur kehidupan pernikahan berdasarkan kontrak dengan pasangan yang diinginkan.

Dalam keterangan pers Netflix, Senin, 17 Juli 2023, The Trunk akan menjadi serial misteri tentang kejadian tak terduga yang terungkap setelah sebuah koper aneh ditemukan di sebuah danau. Gong akan berperan sebagai Jeong-won, seorang produser musik tertutup. Dia dikisahkan menjalani pernikahan kontrak dengan Noh In-ji (diperankan oleh Seo) melalui NM, setelah pernikahan pertamanya gagal.

Seo Hyun Jin akan berperan sebagai wakil kepala NM Noh In Ji yang memilih untuk tetap melajang meskipun kariernya berputar di sekitar pernikahan.

Suatu hari, ketika koper misterius ditemukan di sebuah danau, rahasia di balik layanan perjodohan itu mulai terungkap.

Serial itu akan disutradarai oleh Kim Gyu-tae, yang sebelumnya menggarap drama hit 2022 Our Blues. The Trunk juga ditulis oleh penulis skenario Hwarang: The Poet Warrior Youth Park Eun-young.

Netflix belum membagikan tanggal pemutaran perdana yang diproyeksikan untuk serial eksklusif tersebut.

Bulan lalu, co-CEO Netflix Ted Sarandos berbicara di forum publik tentang masa depan konten Korea. Die mngungkap alasan mengapa perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan investasinya dalam serial dan film baru Korea Selatan.

“[Konten Korea] sangat sering tidak dapat diprediksi dan mengejutkan penonton Amerika,” kata Sarandos. “Saya pikir yang brilian adalah melihat film, tanpa naskah, dan serial tumbuh sesuai dengan minat penonton Korea kami.”

The Trunk menjadi drama kedua Gong Yoo sebagai pemeran utama dalam serial K-drama orisinal Netflix, setelah serial sci-fi 2021 The Silent Sea. Aktor ini juga menjadi cameo sebagai perekrut di serial hit Squid Game 2021, dan telah dipastikan akan mengulangi perannya di musim kedua mendatang.

