Gong Yoo Batal Main di Drama Korea Devil Bareng Kim Tae Ri, Ini Alasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Gong Yoo menolak tawaran bermain di drama terbaru dari SBS berjudul Devil. Gong Yoo ditawari membintangi Devil bersama Kim Tae Ri bulan lalu.

Melansir dari Soompi, salah satu sumber dari SBS mengkonfirmasi bahwa Gong Yoo tidak jadi menerima tawaran tersebut karena padatnya jadwal pekerjaan. “Sayangnya, Gong Yoo tidak akan dapat tampil (di Devil) karena jadwal yang bentrok," kata sumber dari SBS.

Devil ditulis oleh Kim Eun Hee yang sebelumnya menggarap sejumlah drama Korea terkenal seperti Signal, Kingdom, dan yang terbaru, Jirisan. Belum terlalu banyak detail yang diberikan, namun rencananya Devil akan tayang tahun ini.

Pada 29 Desember lalu, agensi Gong Yoo, Management SOOP menanggapi laporan industri mengenai tawaran yang diajukan kepada Gong Yoo untuk drama Devil. Saat itu, Gong Yoo masih dalam tahap pertimbangan untuk bergabung di proyek terbaru Kim Eun Hee. "Memang benar dia menerima tawaran (untuk membintangi) Devil. Itu salah satu proyek yang dia tinjau,” kata Management SOOP.

Kemampuan akting Gong Yoo memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Banyak serial dan film Korea yang dibintanginya yang menjadi hit internasional. Mulai dari drama Coffee Prince (2007), Guardian: The Lonely and Great God atau Goblin (2016), Squid Game (2021), dan film Silenced (2011 ), Train to Busan (2016) dan The Age of Shadows (2016).

Serial Korea terbaru Gong Yoo adalah The Silent Sea yang tayang di Netflix pada Jumat, 24 Desember 2021. Gong Yoo berperan sebagai Han Yun Jae, kapten termuda dari tim ekspedisi Space and Aeronautics Administration (SAA) atau Administrasi Luar Angkasa dan Penerbangan.

Sejak awal, Gong Yoo mengaku sudah tertarik untuk membintangi serial bergenre science fiction thriller yang belum pernah ada sebelumnya di Korea Selatan. Demi mendalami karakter Han Yun Jae sebagai veteran, Gong Yoo berusaha mengubah penampilannya sehingga terlihat lebih kasar dan tangguh untuk menunjukkan kesulitan hidup yang dialaminya. Gong Yoo mengubah warna kulitnya menjadi kecokelatan dan tato di lehernya.

