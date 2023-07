Jane Birkin dan Kisah Inspiratifnya, dari Artis hingga Pencetus Tas Hermes

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jane Birkin merupakan artis populer, sekaligus ikon fesyen legendaris yang super inspiratif hingga menjadi aktivis sosial yang meninggal pada 16 Juli 2023 di Prancis. Jane Birkin meninggal dalam usia 76 tahun. Ia merupakan penyanyi, model, hingga aktris.

Sosok Jane Birkin kelahiran London yang pindah ke Paris saat berusia 20 tahun ini selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang sepanjang hidupnya. Untuk itu, ketahui perjalanan Jane Birkin dan kisah inspiratifnya dari artis hingga menjadi pencetus tas hermes berikut ini.

Profil Jane Birkin

Jane Mallory Birkin atau yang lebih dikenal sebagai Jane Birkin merupakan seorang aktris dan penyanyi kelahiran London pada 4 Desember 1946. Orang tua Jane Birkin bernama Judy Campbell dan David Birkin yakni seorang aktris dan komandan angkatan laut.

Kesuksesan karier Jane Birkin memang sangat melegenda, apalagi kisah hubungan Jane Birkin dan Serge Gainsbourg yang sensasional pada akhir dekade 60-an. Berbagai film yang berhasil dibintangi Jane Birkin yakni La Piscine pada 1969, Blow-Up pada 1966, Don-Juan, or If Don Juan Were a Woman pada 1973, Evil Under the Sun pada 1982, dan La Belle Noiseuse pada 1991.

Kisah Inspiratif Jane Birkin dengan Hermes

Berawal dari Jane Birkin menaiki pesawat Air France rute London-Paris pada 1981 yang terlihat repot karena keranjang anyaman miliknya. Jane Birkin menggunakan keranjang anyaman sebagai tas namun selalu memiliki masalah seperti tidak cukup membawa barang bawaan hingga tutup keranjang mudah lepas dan membuat barang-barang berserakan di lantai pesawat.

Penumpang di samping Jane Birkin yang melihatnya kesusahan mencoba memperkenalkan diri untuk membantunya. Penumpang tersebut bernama Jean-Louis Dumas yakni CEO Hermès yang mengertai dunia fashion.

DI pesawat itu, keduanya bekerja sama menggambar tas sesuai impian Jane Birkin di atas kantong kertas pesawat selama satu jam dengan model tas jinjing besar yang bisa memuat berbagai barang. Setelah tiga tahun berlalu, akhirnya model tersebut bisa menjadi nyata dengan nama Birkin yang sangat mewah, estetis, dan fungsional.

Fakta Jane Birkin

1. Jane Birkin Mendapatkan Royalti untuk Tas Birkin

Berkat menjadi inspirasi di balik tas Hermes Birkin yang superfenomenal, Jane Birkin memiliki empat tas tangan dan mendapatkan royalti. Jane Birkin menerima tas gratis sebagai imbalan penggunaan namanya dalam salah satu produk Hermes yang saat ini telah meningkat sebanyak 14 persen setiap tahunnya.

2. Jane Birkin Jadi Ikon Francophone Abadi

Style yang superkekinian dan tidak akan terlihat kuno membuat Jane Birkin dijadikan ikon francophone abadi. Menteri Kebudayaan Rima Abdul Malak menyatakan bahwa Birkin adalah orang Inggris paling Prancis yang memiliki lambang superkekinian dan tidak akan pernah terlihat ketinggalan zaman.

3. Detail Tas Hermes Birkin

Hermes Birkin memiliki ukuran sekitar 25-40 cm yang terbuat dari kulit buaya, burung unta, kadal, dan ular. Proses pembuatan yang dilakukan secara manual dengan tangan manusia membuatnya dihargai cukup mahal mulai dari US$7.000 atau setara dengan Rp 100 juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, tidak semua orang dapat membeli Hermes Birkin lantaran perusahaan memiliki kuota pembelian tas sampai super eksklusif.

NUR QOMARIYAH

