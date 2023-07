Perjalanan Panjang Morning Musume, Girl Group J-Pop di Industri Musik Jepang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Morning Musume adalah girl group J-Pop yang berada dalam Hello!Project. Hello! Project adalah sebuah nama untuk para idola wanita J-Pop yang berada di bawah naungan UP-FRONT GROUP Co., Ltd dann UP-FRONT PROMOTION.



Hello! Project saat ini memiliki 6 grup utama, yaitu Morning Musume’23, Juice=Juice, Tsubaki Factory, OCHA NORMA, BEYOOOOONDS, dan ANGERME. Morning Musume sudah memiliki generasi pertama sejak 1997 dan selalu melakukan audisi yang dikenal dengan nama Morning Musume Tsuika Audition.

Sejarah dan Sepak Terjang Morning Musume

Melansir p2k.utn.ac.id, genresi pertama Morning Musume dimulai pada 1997. Semua ini berawal dari seorang produser Jepang bernama Tsunku. Tsunku membentuk sebuah girl grup yang memiliki lima anggota, yaitu Ishiguro Aya, Nakazawa Yuko, Iida Kaori, Abe Natsumi, dan Fukuda Asuka.

Sebelum menjadi Morning Musume, Tsunku pernah menyarankan nama, seperti Takoyaki Sisters, Morning Service, dan Morning Five kepada girl group beranggotakan 5 orang itu. Kemudian, Morning Musume debut secara resmi sebagai grup pada September 1997.

Ketika menjalani awal baru menjadi girl group, Morning Musume diberikan sebuah tantangan untuk menjual single demo yang berjudul Ai no Tane sebanyak 50.000 eksemplar. Mereka diberi waktu untuk memenuhi tantangan selama 5 hari. Morning Musume pun berhasil menaklukkan tantangan dengan waktu 4 hari promosi.

Pada 1998, Morning Musume merilis lagu Morning Coffee dan berhasil menduduki peringkat 6 di tangga lagu pop Jepang. Tak lama dari perilisan single, Tsunku berencana untuk menambah anggota Morning Musume melalui audisi. Pada bulan mei, Morning Musume memiliki 3 anggota baru, yaitu Yaguchi Mari, Yasuda Kei, dan Ichii Sayaka.

Ketika memiliki line up baru, Morning Musume merilis dua single sekaligus berjudul Summer Night Town dan Daite HOLD ON ME!. Pada akhir 1998, Morning Musume berhasil memenangkan Japan Record Award dengan kategori Artis Pendatang Baru Terbaik.

Pada 1999, Tsunku mengadakan Morning Musume 2nd Tsuika Audition setelah Fukuda Asuka meninggalkan grup. Dari banyaknya peserta audisi, Tsunku hanya menerima Goto Maki sebagai generasi ke-3 Morning Musume. Melansir Fandom, pada 2001, Morning Musume tampil dalam video game Playstation 2 berjudul Space Venus.

Pada 2005, Iida Kaori sebagai anggota terakhir dari generasi pertama memilih lulus dari Morning Musume untuk mengejar karier solonya. Di tahun yang sama, terdapat siaran tv dengan judul Musume Document Museum 2005 yang berisi sejarah, cuplikan balik layar, dan wawancara girl group tersebut.

Pada 2014, Morning Musume mengubah nama grup J-Pop mereka menjadi Morning Musume ’14. Sejak tahun tersebut, girl group selalu mengganti nama sesuai dengan tahun yang dijalani. Sampai saat ini, Morning Musume sudah mengganti namanya menjadi Morning Musume ‘23.

UTN | HELLOPROJECT

