Aktris Syifa Hadju Genap 23 Tahun, Simak Profil dan Sederet Filmnya

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, aktris Syifa Hadju genap 23 tahun. Simak profil dan perjalanan film-film yang diperaninya berikut ini.

Syifa Hadju yang memiliki nama lengkap Syifa Syafira Nuraisah, lahir pada 13 Juli 2000, di Jakarta. Ia merupakan putri dari pasangan Andre Moeryawa dan Shendy Hadju, serta memiliki saudara kandung yakni Sherina dan Manda.

Meski usianya yang terbilang masih muda, Syifa Hadju sudah banyak beradu akting dengan banyak aktris dan aktor kondang di Indonesia.

Merangkum p2k.stekom.ac.id, Syifa mengawali kariernya sebagai aktris pada 2014 silam. Saat itu ia masih berusia 14 tahun dan berperan sebagai Zetha di sinetron yang berjudul Bintang di Langit. Setelah itu ia mulai mendapat tawaran berakting lainnya.

Pada tahun yang sama, ia kembali berperan di sinetron Catatan Hati Seorang Istri dan Aisyah Putri the Series: Jilbab in Love. Selain sinetron, ia ikut berperan di beberapa film televisi.

Selain sinetron, pada 2016 Syifa Hadju juga berperan dalam film Beauty and the Best produksi MD Pictures. Sukses lewat film dan sinetron, Syifa Hadju mendapat kesempatan menjadi pemeran utama dalam film layar lebar The Way I Love You.

Tidak hanya main film romansa atau keluarga, namun Syifa Hadju juga pernah bermain dalam film horor yang cukup fenomenal, yaitu Danur 3: Sunyaruri. Film ini diangkat dari novel karya Risa Saraswati. Dalam film ini Syifa Hadju berperan sebagai Rania, rekan Dimas kekasih Risa yang diperankan oleh Rizky Nazar.

Dari Sinetron, Mini Seri hingga Film Layar Lebar

Pada 2020, Syifa bermain dalam mini seri SCTV yang berjudul Magic Tumbler, yang berlanjut hingga 3 musim.

Pada tahun yang sama, Syifa beradu peran dengan aktor senior Deddy Mizwar dalam film orisinal Disney+ Hotstar, Sejuta Sayang Untuknya. Ia juga membintangi beberapa seri web produksi MD Entertainment. Salah satu seri web yang populer di masyarakat adalah Kisah untuk Geri, yang diangkat dari novel berjudul sama karya Erisca Febriani.

Selain berkarier dalam dunia seni peran, Syifa Hadju juga merambah ke dunia tarik suara. Syifa bertalenta dalam dunia tarik suara karena memiliki suara yang merdu. Single pertamanya yang berjudul Aladin & Putri Yasmin dirilis pada 2016 sebagai soundtrack dari sinetron dengan judul yang sama.

Setelah itu, pada 2018, Syifa Hadju kembali merilis single perdananya berjudul "Jangan Pernah Berubah". Lagu ini diciptakan oleh Melly Goeslaw yang sekaligus menjadi sosok yang pertama kali mengajak Syifa untuk mencoba bernyanyi.

