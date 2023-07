Rachel McAdams, Pelakon Pacar Dokter Strange dalam Film Doctor Strange

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film lanjutan 2 film Doctor Strange dikabarkan akan mulai diproduksi tahun depan.

Rachel McAdams berhasil menarik perhatian publik ketika menjadi pemeran pendukung dalam film Doctor Strange.

Mengutip Movieweb, ia menjadi karakter pendukung terbaik sebagai Christine Palmer. Palmer adalah mantan pacar Doctor Strange yang memiliki pekerjaan sebagai ahli bedah ternama di Metro-General Hospital.

Pada film Doctor Strange in the Madness Multiverse, Christine merupakan tokoh yang penting dalam kehidupan Doctor Strange ketika berada di Multiverse. Ia memiliki beberapa karakter di film garapan MCU tersebut.

Pada 2016, ketika film Doctor Strange muncul pertama kali di layar lebar, Rachel McAdams berhasil membuat karakter Christine Palmer yang memiliki kelembutan dan kebaikan hati. Ia menunjukan kelembutannya dengan selalu berada di sisi Strange dalam kondisi apapun.

Christine Palmer tidak memiliki kekuatan super, seperti mantan pacarnya. Namun, Rachel McAdams mampu menunjukkan karakter Palmer yang kuat kepada penonton melalui aspek kebaikan, keberanian, kemanusiaan, dan memiliki kekuatan dalam diri yang luar biasa.

Profil Rachel McAdams

Rachel Anne McAdams adalah aktris hollywood yang lahir pada 17 November 1978, London, Ontario. Ia adalah anak dari Lance dan Sandy McAdams. Sejak kecil, ia terbiasa untuk hidup di sebuah desa.

Saat berusia 4 tahun, ia memiliki minat dan bakat dalam ice skating hingga sering mengikuti kompetisi. Namun, suatu saat ia merasa bahwa ice skating membuat sarafnya melemah. Sebab itu, ia mengubah minatnya ke dunia acting. Ia bergabung dengan Original Kids Theatre Company untuk mengasah kemampuannya.

Saat berusia 13 tahun, ia tampil dalam kamp teater musim panas. Ketika lulus dari SMA, McAdams mendaftar ke Universitas York Toronto dengan jurusan teater. Ia berhasil lulus dengan pujian dan gelar Bachelor of Fine Arts.

Pada 2001, Rachel McAdams memulai debutnya di televisi melalui acara Disney berjudul The Famous Jett Jackson. Mengambil dari Aceshowbiz, pada 2002, McAdams berhasil mendapatkan peran dalam My Name is Tanino dan Perfect Pie.

Puncak karier Rachel McAdams dimulai ketika ia membintangi film Mean Girls sebagai Regina George pada 2004. Lalu, di tahun yang sama, ia juga mendapatkan peran sebagai Allie dalam The Notebook. Pada film The Notebook, ia dipasangkan dengan Ryan Gosling.

Daftar Film yang Dibintangi Rachel McAdams

-Mean Girls (2004)

-The Notebook (2004)

-Married Life (2007)

-The Lucky Ones (2007)

-States of Play (2009)

-The Time Traveler’s Wife (2009)

-Sherlock Holmes (2009)

-Morning Glory (2010)

-The Vow (2011)

-About Time (2013)

-Doctor Strange (2016)

-Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

