Pemeran Doctor Strange Diteror Tak Bisa Apa-apa, Ini Filmografi Benedict Cumberbatch

TEMPO.CO, Jakarta - Akhir bulan lalu, Benedict Cumberbatch dan keluarga diteror. Jack Bissel, peneror berusia 35 tahun itu berhasil menyusup masuk rumahnya, melemparkan tanaman dan merusak interkom serta mengancam akan membakar rumah tersebut.

Pemeran Doctor Strange tak bisa apa-apa, akhirnya polisi London kemudian mengamankan Bissel yang ternyata seorang chef di Beaumont Hotel, Mayfair, London.

Filmografi Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch telah menunjukkan keahliannya yang luar biasa dalam dunia akting melalui peran-peran ikonik yang memukau hati penonton di layar lebar. Dalam film-film yang beragam genre, ia telah menampilkan kualitas akting yang mengesankan dan memberikan kontribusi besar bagi industri hiburan. Mari kita telusuri beberapa film yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch yang telah mencuri perhatian dunia.

1. The Imitation Game (2014)

Dalam film ini, Cumberbatch membintangi peran Alan Turing, seorang matematikawan dan kriptografer jenius yang membantu memecahkan kode Enigma Jerman selama Perang Dunia II. Penampilannya yang mengesankan membawa Turing yang kompleks dan rentan ke layar, membuatnya meraih nominasi Academy Award dan BAFTA Award sebagai Aktor Terbaik.

2. Doctor Strange (2016)

Dalam film Marvel Cinematic Universe ini, Cumberbatch membawa kehidupan pada karakter Stephen Strange, seorang ahli bedah yang mengalami kecelakaan parah dan kemudian menemukan kekuatan magis yang mengubah hidupnya. Penampilannya sebagai Doctor Strange yang arogan dan kemudian bertransformasi menjadi pahlawan melawan kejahatan sangat dipuji oleh penggemar dan kritikus.

3. Sherlock Holmes (TV series, 2010-2017)

Benedict Cumberbatch mendapat pengakuan internasional atas perannya sebagai detektif eksentrik Sherlock Holmes dalam serial televisi ini. Dalam seri yang sangat sukses ini, Cumberbatch memberikan tafsiran yang segar dan inovatif terhadap karakter ikonik Holmes, menggabungkan kejeniusan intelektual dengan sisi emosional yang kompleks.

4. The Fifth Estate (2013)

Dalam film ini, Cumberbatch memainkan peran Julian Assange, pendiri WikiLeaks. Penampilannya yang kuat menggambarkan konflik moral dan perjuangan Assange dalam membongkar kebenaran dan pertarungan dengan pemerintah. Meskipun kontroversial, peran ini menunjukkan kemampuan akting yang luar biasa dari Cumberbatch dalam menghidupkan karakter yang kompleks dan kontroversial.

5. Avengers: Infinity War (2018) dan Avengers: Endgame (2019)

Sebagai bagian dari Marvel Cinematic Universe, Cumberbatch kembali memerankan karakter Doctor Strange dalam film-film ini. Perannya sebagai salah satu pahlawan yang berjuang melawan penjahat super Thanos mendapat pujian atas kemampuan aktingnya yang menonjol dan kemampuan menyajikan karakter dengan kedalaman emosional.

Filmografi Benedict Cumberbatch yang luas juga mencakup film-film seperti Star Trek Into Darkness (2013), The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013), dan Black Mass (2015), seiring waktu ia terus menunjukkan kemampuan aktingnya..

