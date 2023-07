SM Entertainment Konfirmasi EXO Bakal Comeback 10 Juli

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop EXO akan comeback usai hiatus selama dua tahun. EXO akan comeback pada 10 Juli dan saat ini sedang menyelesaikan sentuhan akhir untuk album mereka. SM Entertainment juga telah mengonfirmasi comeback EXO ke Xportnews.

Megutip Soompi tanggal 9 Juni 2023, SM Entertainment mengonfirmasi album ketujuh EXO bakal rilis 10 Juli. Album EXO akan menandai comeback pertama grup tersebut dalam waktu sekitar dua tahun sejak rilis album spesial mereka berjudul Don't Fight The Feeling tahun 2021.

Menurut laman koreaboo EXO telah mempersiapkan comebacknya sejak awal tahun 2023. Meski Kai, salah satu anggotanya, harus menjalani wajib militer pada Mei, suara Kai diharapkan terdengar di album tersebut. Selama pertemuan penggemar mereka pada 8 April, mereka memperkenalkan lagu yang belum pernah dirilis berjudul Let Me In mengisyaratkan tentang comeback mereka.

Meskipun SM Entertainment dan anggota EXO Chen, Baekhyun, dan Xiumin saat ini terlibat dalam perselisihan hukum, kedua belah pihak optimis bahwa mereka ingin EXO terus berlaga dalam industri musik Korea.

Lagu Andalan EXO

Mengutip Billboard lagu Call Me Baby yang dirilis pada tahun 2015 ini menampilkan kombinasi sempurna antara melodi yang menawan, rap yang energik, dan vokal yang kuat. Call Me Baby mendominasi tangga musik dan menduduki posisi ke-200 dalam Billboard. penting dalam daftar lagu terbaik dari EXO. Lagu ini menggambarkan pesona grup yang menggoda dan menampilkan kemampuan vokal dan rap dari setiap anggota dengan luar biasa.

Selain itu, lagu Love Shot juga telah mencuri hati penggemar. Dirilis pada tahun 2018, lagu ini hit dan membuat penggemar jatuh karena koreografi EXO yang menawan.

Selain lagu-lagu di atas, EXO memiliki daftar panjang lagu-lagu andalan lainnya, seperti Overdose, Tempo, Ko Ko Bop dan masih banyak lagi. Setiap lagu EXO memiliki gaya unik dan ciri khas sehingga memiliki daya tarik yang kuat dan mampu mencuri perhatian pendengar.

