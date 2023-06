6 Momen Artis Rayakan Idul Adha, di Luar Negeri hingga Beli Hewan Kurban untuk Karyawan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah artis Tanah Air merayakan Idul Adha 1444 Hijriah pada Kamis, 29 Juni 2023. Mereka kompak membagikan momen Hari Raya Kurban tahun ini bersama sanak keluarga.



Artis Rayakan Idul Adha 2023



Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan kedua putranya saat Hari Raya Idul Adha 2023. Foto: Instagram/@raffinagita1717

Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merayakan Idul Adha tahun ini di kediamannya. Bukan di Andra, melainkan rumah mereka lain. Raffi mengundang Ustad Muhammad Subki untuk menjadi imam salat Idul Adha yang dihadiri keluarga dan karyawan RANS Entertainment yang digelar di lapangan tenis rumah Raffi.

"Saya Raffi Ahmad dan keluarga besar Raffi Ahmad dan RANS Entertainment mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha," kata Raffi dalam video yang diunggah di Instagram. Tahun ini, Raffi, Nagita, Rafathar, dan Rayyanza mengenakan seragam berwarna hijau terang.



2. Kris Dayanti

Kris Dayanti, Raul Lemos, Kellen Lemos, dan ibunya saat Hari Raya Idul Adha 2023. Foto: Instagram/@krisdayantilemos

Mengenakan busana serba putih, Kris Dayanti melaksanakan salat Idul Adha bersama Raul Lemos, Kellen Lemos, dan ibundanya. Keempatnya berjalan bergandengan menuju masjid. "Semoga kami terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan meningkatnya kepedulian kita terhadap sesama saudara muslim. Selamat hari raya Idul Adha 1444H/2023," tulis Kris Dayanti di Instagram.



3. Arief Muhammad

Idul Adha tahun ini cukup berbeda bagi Arief Muhammad. Bagaimana tidak, suami Tiara Pangestika ini mampu membeli banyak hewan kurban yang tidak hanya mengatasnamakannya tetapi juga para karyawannya. "Alhamdulillah tahun ini bisa kurban beberapa sapi di rumah dan kampung halaman. Selain atas nama keluarga, sapi-sapi ini juga didoakan atas nama anak-anak kantor dan pegawai di rumah. Semoga tiap bagian dari kurban yang dipotong ini berkah dan bermanfaat bagi warga sekitar," tulis Arief Muhammad di Instagram.



4. Arie Kriting

Keluarga besar Arie Kriting saat merayakan Idul Fitri 2023. Foto: Instagram/@arie_kriting

Kali ini, Arie Kriting dan Indah Permatasari merayakan Idul Adha dengan keluarga besar yang berjauhan. Tidak ada acara kumpul keluarga seperi Hari Raya Idul Fitri kemarin. "Selamat Merayakan Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Di group keluarga sekedar saling berkirim video, merayakan lebarannya misah-misah soalnya. Jadi posting photo ini ajalah. Rindu merayakan bersama keluarga juga," tulis Arie Kriting di Instagram.



5. Mona Ratuliu

Keluarga Mona Ratuliu dan Indra Brasco merayakan Idul Adha 2023. Foto: Instagram/@monaratuliu

Pasangan Mona Ratuliu dan Indra Brasco mengenakan baju seragam dengan keluarganya. Baju bernuansa hitam putih itu rupanya koleksi lama mereka yang dipadu-padankan ulang. "Selamat hari raya idul adha semuaaa!!! Semoga Allah merahmati kesabaran dan ketabahan nabi Ibrahim as dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan," tulis Mona Ratuliu di Instagram.



6. Nycta Gina

Nycta Gina dan Rizky Kinos merayakan Idul Adha 2023 di Singapura. Foto: Instagram/@missnyctagina

Salah satu keluarga artis yang merayakan Idul Adha di luar negeri adalah Nycta Gina dan Rizky Kinos. Memboyong anak-anaknya, Nycta Gina dan Kinos menjalankan ibadah di Masjid Sultan, Singapura. Merayakan Idul Adha di Singapura rupanya tidak disengaja, namun jadi pengalaman baru untuk keluarganya.

"Berawal dari ke-ga-ngeh-an milih tanggal liburan.. pokoknya kala itu yg ptg cari yang tiket pesawatnya murah, tetep ogah rugi… Eeh begitu udah booking, baru sadar kalo tanggal 29 juni itu Idul Adha.. yah kalo kata orang bule mah everything happens for a reason.. jadi Alhamdulillah akhirnya bisa ngerasain shalat Ied di sini semacam pengalaman baru," tulis Nycta Gina di Instagram.

