Profil Shin Hye Sun, yang Disebut Berpacaran dengan Ji Chang Wook

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris multitalenta, Shin Hye Sun dikabarkan terlibat cinlok atau cinta lokasi dengan aktor serbabisa, Ji Chang Wook. Keduanya dipertemukan dalam drama Korea terbaru berjudul Welcome to Samdalri, segera tayang di televisi Korea Selatan pada pertengahan tahun ini.

Kemunculan isu pacaran tersebut terkuak saat beredarnya foto-foto mesra mereka di balik layar saat syuting. Alhasil, foto-foto itu menarik perhatian warganet dan para penggemarnya. Ada banyak yang memberikan pujian dan komentar positif terhadap foto tersebut. Tak jarang banyak penggemar mereka yang berspekulasi keduanya menjalin hubungan mengingat interaksi mereka sangat alami.

Namun hingga kini belum ada klarifikasi apapun dari keduanya. Untuk itu, banyak netizen yang mencoba mencari tahu profil Shin Hye Sun, seperti apa sosoknya, bagaimana perjalanan kariernya hingga diisukan berpacaran dengan Ji Chang Wook.

Profil Shin Hye Sun

Shin Hye Sun merupakan salah satu aktris Korea Selatan yang lahir pada 31 Agustus 1989 di Seoul. Aktris cantik yang sudah berkepala tiga ini merupakan lulusan Universitas Sejong dengan jurusan Seni Film.

Aktris yang berada di bawah naungan YNK Entertainment ini memulai debut perdananya di tahun 2013 dalam serial yang berjudul School. Dia berhasil mengalahkan ratusan peserta untuk bermain di serial School. Keinginan karir di dunia seni peran memang sudah timbul sejak dia duduk di bangku sekolah dasar. Maka dari itu saat masih sekolah dan kuliah dia mengambil konsentrasi dunia seni.

Kemudian cita-cita besar dia saat ingin menjadi artis yaitu bertemu dengan Won Bin yang bermain di Autumn in My Heart pada saat itu. Sangat simple dan justru memicu dirinya untuk menggapai mimpi tersebut. Kemudian peran utama berhasil dia dapatkan di tahun 2017 dalam judul My Golden Life.

Shin Hye Sun. Instagram .

Perjalanan Karier Shin Hye Sun

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, perjalanan karir Shin Hye Sun bermula saat dirinya mengikuti audisi pemeran untuk drama School, alhasil dia berhasil menjadi pemeran pendukung dalam film tersebut.

Tak hanya berhenti di situ, dia terus melebarkan sayapnya hingga dia berhasil mendapatkan peran utama dalam drakor yang berjudul My Golden Life pada 2017. Drakor tersebut sukses dan berhasil ditonton hingga 8 juta penonton. Ketenaran drama tersebut sukses membuat namanya semakin melambung tinggi dan mendapatkan banyak tawaran sebagai pemeran utama dalam beberapa judul drama Korea di antaranya adalah The Hymn of Death (2018), Still17 (2018), Angel Last Mission: Love ( 2019), dan drama Mr Queen.

Keterampilan aktingnya yang apik membuat Shin Hye Sun menerima banyak pujian. Terlebih lagi dia sangat lihai untuk menyampaikan emosinya kepada penonton lewat peran yang dia mainkan . Shin Hye Sun pernah mendapat julukan sebagai 'Peri diksi' dan disebut sebagai salah satu aktris terbaik. Saat ini Shin Hye Sun tengah debut project terbaru bersama Ahn Bo Hyun dalam judul See You in My 19 th Life yang baru tayang dua pekan kemarin.

Awal Mula Diisukan Berpacaran Dengan Ji Chang Wook

Shin Hye Sun tengah mencuri atensi lantas diisukan berpacaran dengan Ji Chang Wook. Foto keduanya tersebar di media sosial saat sedang bermesraan menggunakan kostum yang identik saat shooting "Welcome To Samdalri" yang berlatar belakang di Pulau Jeju.

Di sini keduanya memikat penggemarnya karena interaksinya terjalin secara alami. Bahkan dari melihat foto saja mereka bisa merasakan chemistry yang luar biasa. Alhasil dari foto tersebut menuai banyak ujaran positif dari para penggemarnya. Namun hingga kini, keduanya masih bungkam mengenai hak tersebut.

DWI LUCY SUSETIOWATI| KBIZoom

