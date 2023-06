Lee Seung Gi Ajak Airen Indonesia Seru-seruan Lewat Lagu Ballad hingga Rock di Konsernya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor sekaligus penyanyi Korea Selatan, Lee Seung Gi sukses menggelar konser di Istora Senayan Jakarta pada Sabtu, 24 Juni 2023. Konser bertajuk 2023 Asia Tour Lee Seung Gi 'THE DREAMER’s DREAM - Chapter 2 ini berlangsung kurang lebih selama 2 jam dengan total 17 lagu.

Lee Seung Gi berhasil memukau para penggemarnya, Airen di Indonesia dengan lagu-lagu yang dibawakan, diiringi rekan-rekan bandnya. Di awal, ia membuka penampilannya dengan lagu The Dreamers Dream, Wind, Return, dan The Ordinary Man yang cenderung bertempo lambat. Namun, Lee Seung Gi sempat dibuat tidak fokus karena melihat semangat dari Airen Indonesia.

"Tadi padahal lagi nyanyi lagu ballad tapi hampir ketawa melihat kalian semangat banget. Sebenarnya nyanyi lagu ballad, tapi tenang aja saya suka lagu yang rock, jadi nanti ada waktu untuk kalian bisa mengeluarkan semangat itu ya, nanti aku lihat seseru apa," kata Lee Seung Gi setelah menyanyikan empat lagu tersebut dilajut dengan I Got to Know It That Way.



Lee Seung Gi Jingkrak-jingkrak di Konser Jakarta



Benar saja setelah berganti busana menjadi lebih santai, Lee Seung Gi memenuhi janjinya untuk seru-seruan bersama Airen Indonesia di konser yang menjadi bagian dari Viu Scream Dates tersebut. Sambil jingkrak-jingkrak, Lee Seung Gi berhasil mencapai nada-nada tinggi pada lagu-lagu yang dibawakan, termasuk Circle, Like a Flower, Slave, dan Losing My Mind, soundtrack drama My Girlfriend Is Gumiho yang dikemas menjadi rock. Penonton tidak berhenti bersorak sambil ikut bernyanyi bersama.

Penyanyi sekaligus aktor asal Korea Selatan, Lee Seung Gi saat tampil pada Konser Tur Asia 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2023. Dalam penampilannya Lee Seung Gi membawakan sejumlah lagu di antaranya The Dreamers Dream, Wind, Return, The Ordinary Man, I Got to Know it That Way, Forest, Circle, Like a Flower, Slave, Losing My Mind, Forbidden Love, Though I Loved You (cover lagu Kim Kyung Ho) dan Desire and Resent. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Sesekali Lee Seung Gi juga berinteraksi dengan penggemar dengan memberikan lambaian tangan dan menunjuk Airen yang terlihat begitu heboh menyaksikannya menyanyi. "Penggemar saya di Indonesia adalah salah satu penggemar terbaik saya," kata Lee Seung Gi.



Lee Seung Gi Bicara Bahasa Indonesia



Tidak hanya itu, Lee Seung Gi beberapa kali juga mengucapkan Bahasa Indonesia. Mulai dari "terima kasih", "aku kangen kalian", hingga "aku cinta kamu". Meski kalimat sederhana tersebut sudah biasa diucapkan oleh para aktor maupun penyanyi yang tampil di Indonesia, tetap saja para penggemar tidak bisa menahan teriakannya setelah mendengar langsung dari idolanya.

Lee Seung Gi melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu Forbidden Love, Though I Loved You, Desire and Resent, Delete, Music Time, Encore, dan Because You're My Woman sebagai penutup. "Karena saya sudah 10 tahun tidak pernah melakukan live concert, saya sebenarnya sempat khawatir apakah kira-kira saya bisa melakukan full konser, jadi saya menyiapkan sebuah konser kecil dengan sekitar 13-14 lagu. Tapi setelah saya coba kayaknya (saya) sanggup (bawakan) 23-24 lagu," kata Lee Seung Gi.

