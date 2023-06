Apa Kabar 3 Pemeran film Harry Potter: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, dan Emma Watson

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Siapa yang tidak tahu film Harry Potter yang populer rentang 2001 sampai 2011. Film yang berhasil mencuri perhatian dari semua kalangan baik anak-anak maupun orang dewasa. Harry Potter, Ron Weasley dan Hermione Granger merupakan tiga sahabat dalam novel yang ditulis oleh JK Rowling. Sebuah Kisah fantasi tentang dunia ajaib Harry Potter makin terkenal saat studio Warner Bros.

Hogwarts, nama itu mengacu pada sekolah sihir fiksi J.K. Poin utama dari kisah fenomenal Rowling "Harry Potter the Series". Hogwarts adalah tempat di mana hampir setiap bab dan adegan disertakan buku dan film Harry Potter terjadi.

Hogwarts memperkenalkan Harry dunia sihir (magical world), menyatukannya dengan dua sahabatnya Ron dan Hermione yang membawanya ke dalam berbagai petualangan magis melawan penyihir gelap yang membunuh orang tuanya, Lord Voldemort.

Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe atau biasa dikenal dengan sebutan Harry Potter. Tokoh utama dalam film Harry Potter ini. Sebutan untuk seorang anak yang selalu mengalahkan Voldemort yang jahat. Namun publik lebih mengenal Daniel sebagai Harry.

Daniel membintangi Harry Potter pada usia 11 tahun. Pada tahun 2001 hingga 2011 dirinya dinobatkan sebagai remaja terkaya di Inggris. Sebelum kontraknya sebagai Harry Potter berakhir, dia menyadari bahwa dia memiliki citra penyihir yang kuat, yang dapat menghambat karir dewasanya. Ia berakting dalam film produksi Australia December Boys (2007).

Pada 2008, Daniel tampil di panggung Broadway di Equus, sebuah film klasik modern tentang seorang pemuda yang jatuh cinta pada kuda. Drama ini mengejutkan para penggemarnya karena Daniel harus tampil telanjang bulat.

Pada akhirnya, ia mencoba peran aksi komedi di Guns Akimbo, sebuah film yang penuh dengan efek gaya video game yang luar biasa. Dibuat oleh sutradara Jason Lei Howden, Daniel menjatuhkan tongkatnya dengan imbalan dua pistol sederhana untuk terlibat dalam pertempuran massal. Jangan lupa untuk melihat penampilan "gila" Samara Weaving dan Rhys Darby.

Setelah sukses memerankan Harry Potter, Daniel kemudian main di beberapa film antara lain Woman in Black (2012), Independen Kill Your Darling (2013), Frank Frankenstein (2015), Swiss Army Man, Now Yopu See Me 2 dan Imperium (2016). Dan pada 2020 bermain di film Escape from Pretoria.

Di luar film, Daniel terlibat pada banyak keguatan sosial, di antaranya Demelza Hospice Care for Children, dan The Trevor Project untuk pencegahan bunuh diri di kalangan pemuda LGBTQ, yang membuatnya menerima penghargaan Hero Award pada 2011.

Rupert Grint

Mulai 2000, para pemeran mulai syuting Harry Potter and the Sorcerres's Stone. Rowling secara pribadi bersikeras bahwa pemerannya adalah orang Inggris dan membantu Susie Figgis dan sutradara Chris Columbus memberikan peran tersebut.

Rupert Grint mengikuti audisi untuk peran karakter utama Ron Weasley, salah satu teman baik Harry Potter di Hogwarts dan penggemar serial buku tersebut. Setelah melihat laporan Newsround tentang casting terbuka, dia merilis video rap tentang bagaimana dia berencana mengambil peran tersebut.

"Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Suasana keluarga yang menyenangkan, tapi kadang-kadang rasanya seperti, 'Saya ingin melakukan sesuatu yang lain. Lihat apa lagi yang ada di luar sana'," kata Rupert, dikutip dari Pagesix.com.

Pada 2011, Ed Sheeran meminta Rupert untuk membintangi video musik "The Lego House", kemungkinan karena rambut mereka sama-sama berwarna merah.

Pada 2013, Rupert mendapat peran kecil di Charlie Countryman bersama Shia LaBeouf dan Evan Rachel Wood. Dia kemudian berakting di beberapa drama Broadway. Setelah itu, Rupert membintangi beberapa film TV.

Emma Watson

Pada 1999, saat casting untuk Harry Potter dan Batu Bertuah, agen akting menemukan Emma Watson melalui informasi yang diberikan oleh guru dramanya di Oxford, kemudian produser film juga terkesan dengan kepercayaan diri Watson.

Pada 2014, Emma mendapat penghargaan sebagai aktris komedi terbaik di ajang People's Choice Awrads di film This is the End.

Mengulangi penampilannya yang terkenal sebagai Beauty in Beauty and the Beast (2017) dan Little Woman (2019), Emma Watson membintangi film yang disutradarai oleh Greta Gerwig yang mendapatkan enam nominasi Oscar. Bersaing sebagai aktris dengan Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Florence Pugh dan Meryl Streep, tampaknya Emma telah keluar dari bayang-bayang Hermione.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA I SDA

