Mengenal Daniel Radcliffe, Aktor yang Menanjak Kariernya karena Membintangi Harry Potter

TEMPO.CO, Jakarta - Daniel Radcliffe aktor yang menanjak kepopulerannya setelah membintangi film Harry Potter. Nama lengkapnya Daniel Jacob Radcliffe lahir di Fulham, London, Inggris, pada 23 Juli 1989, dikutip dari IMDb.

Profil Daniel Radcliffe

Ia memulai aktingnya pada umur enam tahun ketika mendapat peran sebagai monyet dalam drama sekolah, dikutip dari Britannica. Setelah melewatkan kesempatan untuk mengikuti audisi untuk produksi televisi Oliver Twist karya Charles Dickens, ia memikat perhatian produser televisi Kate Harwood, yang terkesan dengan pesona dan kesederhanaannya, dan ia berperan sebagai pemeran utama dalam film David Copperfield (1999). Dua tahun setelah itu, Radcliffe muncul dalam film The Tailor of Panama (2001).

Aktor yang terkenal dalam perannya di film Harry Potter ini, Daniel Jacob Radcliffe menurut majalah Heat dirinya menempati posisi kedua dalam Seleb muda terkaya yang berumur dibawah 30 tahun di Inggris dengan kekayaan Rp56.19 million. empireonline.com

Terobosan besarnya terjadi ketika ia berperan dalam film yang diadaptasi dari karya J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001). Daniel Radcliffe berperan sebagai Harry Potter, seorang anak yatim piatu kesepian yang juga seorang penyihir dan mendaftar di Sekolah Sihir Hogwarts.

Film itu sukses di box office. Ia mengulangi peran utamanya di Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002), Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004), Harry Potter and the Goblet of Fire (2005), Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007), Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009), Harry Potter and the Deathly Hallows (2009), Harry Potter and the Deathly Hallows: part 1 (2010), dan Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011).

Daniel Radcliffe membintangi Equus karya Peter Shaffer yang dibuka di West End, London, pada 2007. Ia memainkan peran sebagai remaja bernama Alan Strang yang memiliki kesukaan tidak wajar terhadap kuda.

Dia juga muncul dalam pertunjukan musikal satir How to Succeed in Business Without Really Trying pada 2011 di Broadway. Ada pula produksi Broadway tahun 2014, The Cripple of Inishmaan.

Penghargaan Daniel Radcliffe

1. Peringkat 6 dalam Forbes magazine's list of The 20 Top-Earning Young Superstars (2007)

2. Peringkat 23 dalam Empire magazine's 100 Sexiest Movie Stars (2007)

3. Peringkat 10 dalam Yahoo! List of 10 Most Popular Stars of 2007 on Yahoo! Movies (2007)

