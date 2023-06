Tiket Laku Keras, Total 6 Hari Coldplay Bakal Konser di Singapura

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal konser Coldplay di Singapura kembali bertambah satu hari, yang sekaligus membuat pelantun lagu Viva La Vida ini tampil selama 6 hari. Penambahan satu hari ini untuk mendukung antusiasme penonton Coldplay, terlihat dari penjualan tiket yang ludes dalam waktu singkat untuk konser 5 hari.

Coldplay awalnya dijadwalkan untuk menggelar konser di Singapura pada 23, 24, 26, dan 27 Januari 2024. Melihat antusiasme yang masih menggelora, Live Nation selaku promotor, kemarin menambahkan 1 hari pada 30 Januari 2024, kemudian hari ini menambah 1 hari lagi pada 31 Januari 2024.

"Tiket terjual sangat cepat karena permintaan yang luar biasa untuk Coldplay Music Of The Spheres World Tour in Singapore. Hari keenam sekaligus hari terakhir konser sudah ditambahkan di Singapore National Stadium pada 31 Januari," tulis Live Nation pada unggahannya, Selasa, 20 Juni 2023.

Tiket Konser Coldplay di Singapura Ludes dalam Waktu Singkat, Catat Rekor

Mengutip dari unggahan Live Nation di Twitter, tiket penjualan hari keenam Coldplay Music of The Spheres World Tour kembali ludes dalam waktu 2 jam. Hal ini sekaligus menandai tiket 6 hari konser berhasil disapu bersih oleh para penggemar band asal Inggris itu. "Seluruh ENAM (tiket) dari konser Coldplay Music of The Spheres World Tour di Singapura sudah ludes terjual sekarang!" tulisnya.

Baca Juga: Sederet Fakta Menarik soal Coldplay Konser 5 Hari di Singapura

Live Nation mengatakan jumlah hari konser Coldplay di Singapura akan membuat band penyanyi lagu Fix You itu menjadi artis pertama yang tampil selama 6 hari di National Stadium Singapura. "Coldplay akan menjadi penampil pertama yang tampil selama 6 hari di Singapore's National Stadium," kata promotor di Twitter.

Selain itu, Live Nation juga menginformasikan kepada penggemar yang belum memiliki tiket untuk menunggu informasi selanjutnya. "Kami akan memberikan informasi terbaru terkait antrian dari tambahan tiket yang belum dirilis," tulisnya.

Penggemar Masih Banyak yang Belum Dapat Tiket Coldplay

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Meskipun konser Coldplay di Singapura sudah ditetapkan menjadi 6 hari, beberapa netizen mengungkapkan mereka belum mendapatkan tiket. "Tolong, kami bukan dari Singapura tapi kami bersedia untuk datang ke sana! Tolong buka tambahan tiket," tutur @HanbinWeLove***.

Bukan hanya satu orang, beberapa netizen lain juga meminta Live Nation untuk mempertimbangkan penambahan hari. "Tolong satu hari lagi??? Tanggung banget itu, seminggu full biar rekor baru enggak?" kata netizen asal Indonesia @northen***.

GABRIELLA AMANDA

Pilihan Editor: Tiket Presale Ludes, Konser Coldplay di Singapura Tambah Jadi 5 Hari