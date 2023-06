7 Hal Menginspirasi dari Putri Ariani, Penyanyi Disabilitas yang Memukau di America's Got Talent

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Putri Ariani kini tengah menjadi topik hangat di media sosial Indonesia setelah sukses memukau juri America’s Got Talent dan mendapatkan Golden Buzzer. Melalui penampilan dan kemampuan yang dimiliki, Putri berhasil meraih ulasan positif dari para juri, tak terkecuali Simon Cowell yang telah memberinya Golden Buzzer.

Pada saat audisi America’s Got Talent tersebut, Putri Ariani membawakan dua buah lagu berjudul ‘Loneliness’ dan ‘Sorry Seems to Be the Hardest’. Adapun, lagu ‘Loneliness’ adalah lagu ciptaan Putri sendiri yang rilis pada 2021 lalu.

Perjuangan Putri untuk sampai ke panggung ajang pencarian bakat di Amerika ini tidaklah mudah. Banyak hal yang dilalui dengan perjuangan yang ekstra dan pantang menyerah, terutama bagi putri yang memiliki keterbatasan fisik karena kehilangan indra penglihatannya sejak kecil. Namun, hal tersebut tidak menghalangi Putri untuk terus mengejar mimpinya di dunia musik. Hal ini pun memberikan banyak inspirasi bagi para penonton dan pendengar karya-karyanya.

Berikut beberapa hal yang menginspirasi dari Putri Ariani yang berhasil mencuri perhatian berkat penampilannya di America’s Got Talent.

1. Keterbatasan Bukan Penghalang Meraih Mimpi

Putri Ariani lahir secara prematur pada usia 6 bulan 18 hari. Hal ini membuatnya lahir dengan mengalami Retinopathy of Prematurity (ROP). Kelainan inilah yang membuat Putri divonis kehilangan penglihatannya dari usia tiga bulan. Meski begitu, Putri tidak menjadikannya sebagai penghambat untuk meraih mimpinya. Ia menerima keadaannya dan tetap memiliki berusaha mewujudkan ambisi besarnya menjadi seseorang yang sukses.

2. Tetap Percaya Diri Walau Mengalami Hal yang Berat

Gadis berusia 17 tahun ini selalu menampilkan senyumannya dan tampil percaya diri ketika berada di atas panggung. Namun ternyata, kepercayaan diri ini tidak didapatkan Putri secara langsung. Perempuan yang berdomisili di Yogyakarta ini mengungkapkan jika dia pernah mengalami diskriminasi hingga membuatnya terpuruk.

Kala itu, Putri sedang mengikuti perlombaan menyanyi di tanah kelahirannya, Riau. Sayangnya, saat itu Putri tidak dihargai, dipandang sebelah mata, dan mendapatkan kata-kata yang kejam, seperti memiliki suara yang fals dan tidak bisa bahasa Inggris. Namun, Putri perlahan bangkit dan kembali percaya diri sambil melakukan perbaikan diri.

3. Konsisten dan Pantang Menyerah dalam Meraih Mimpi

Sejak berusia dua tahun, Putri diketahui mulai menunjukkan minatnya di bidang tarik suara. dia pun terus mengembangkan bakatnya hingga mengikuti ajang pencarian bakat Indonesia’s Got Talent pada 2014 lalu saat dirinya masih berusia 8 tahun. Saat itu, Putri berhasil menjadi juara setelah mengalahkan kontestan lainnya.

Pada 2016, putri meraih penghargaan Baiduri Award sebagai penyanyi cilik paling berprestasi nasional. Di tahun yang sama, dia juga kembali mengikuti ajang pencarian bakat, The Voice Kids Indonesia. Selain itu, dia juga pernah menjadi pengisi official soundtrack Asian Para Games 2018 bersama beberapa artis ternama Tanah Air.

Tak berhenti sampai di situ, Putri pun mulai mengasah bakatnya dengan membuat lagu sendiri dan merilisnya di berbagai platform musik. Kemudian, di 2023 ini Putri memberanikan diri mengikuti audisi America’s Got Talent dan tanpa diduga mendapatkan sambutan hangat dari para juri dan penonton.

4. Selalu Ada Harapan Jika Berjuang

Memiliki keterbatasan fisik ternyata tidak menjadi halangannya untuk terus maju mengejar mimpi. Hal ini ditunjukan Putri dari semangatnya untuk terus berkarya dan mengasah bakatnya di dunia musik. Dia juga menunjukkan jika selalu ada harapan bagi orang-orang yang ingin berjuang. Hal ini terbukti dari Putri yang berhasil memukau panggung audisi America’s Got Talent 2023 melalui penampilan solonya.

5. Tidak Cepat Merasa Puas

Saat mengikuti Indonesia’s Got Talent pada 2014 lalu, Putri berhasil keluar sebagai juara. Meski begitu, dia tidak cepat merasa puas dan terus memperdalam ilmunya di bidang tarik suara. Hal ini terlihat dari Putri yang pernah mengikuti berbagai perlombaan menyanyi lain, termasuk ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia 2016. Selain itu, meski kemampuannya sudah diakui secara nasional dengan mendapatkan beberapa penghargaan, tetapi Putri terus mengembangkan bakat menyanyinya. Terbukti dari Putri yang mengikuti America’s Got Talent dan berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell.

6. Pentingnya Sosok Orang Tua Bagi Anak

Kesuksesan Putri saat ini tentu tidak bisa dilepaskan dari peran kedua orang tuanya yang selalu mendukung bakat Putri. Ismawan Kurnianto dan Reni Alfiany selaku orang tua Putri selalu mendukung dan mendampingi Putri untuk mewujudkan mimpinya satu per satu. Bahkan, keduanya pun selalu sikap menemani Putri kemanapun gadis tersebut melangkah..

7. Menghargai dan Mendukung Orang yang Memiliki Keterbatasan

Sebagai sesama manusia diharapkan untuk saling menghargai dan mendukung satu sama lain, terutama untuk orang yang penyandang disabilitas. Setiap orang memiliki hasrat tersendiri untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik dengan sesuatu yang berada di tubuhnya. Oleh karena itu, penghargaan dan dukungan dibutuhkan untuk membantunya menumbuhkan rasa percaya diri jika keterbatasan bukanlah halangan.

RADEN PUTRI

