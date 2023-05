Profil Farhana Nariswari, Pemenang Puteri Indonesia 2023 Asal Jawa Barat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Farhana Nariswari merupakan pemenang Puteri Indonesia 2023 yang berlangsung pada 19 Mei 2023 di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC). Setelah melewati berbagai babak, akhirnya Farhana Nariswari berhasil unggul dari 44 finalis lainnya dan langsung mendapatkan sambutan hangat dari seluruh rakyat Indonesia.

Perjalanan panjang hingga pertanyaan mencekam berhasil dijawab Farhana Nariswari dengan luar biasa. Setelah menyabet gelar sebagai Puteri Indonesia 2023, sosok cantik, rendah hati, dan pintar ini memang patut diberikan apresiasi dan dukungan publik. Mari ketahui profil dan fakta terkait Farhana Nariswari berikut ini.

Profil Farhana Nariswari

Farhana Nariswari Wisandana merupakan wanita kelahiran Bandung, pada 28 Mei 1996 yang berusia 26 tahun. Sosok cantik dan berbakat ini telah menjelajahi berbagai ajang kecantikan dan meraih gelar Mojang Jajaka Kota Bandung 2019 dan 1st Runner Up Puteri Indonesia Jawa Barat 2022. Keseharian Farhana kerap kali dibagikan melalui media sosial Instagram dengan username @farhanariswari, meskipun demikian ia cukup tertutup mengenai keluarganya.

Perjalanan Menjadi Puteri Indonesia 2023

Farhana Nariswari berhasil menjadi Pemenang Puteri Indonesia 2023, terpilih sebagai Miss International Indonesia 2023 dan berhasil mencetak sejarah sebagai pemenang Puteri Indonesia dari Jawa Barat setelah 30 tahun lamanya diselenggarakan.

Farhana telah mengikuti kontes kecantikan sejak kecil. Hal itu ia buktikan dengan foto saat masih duduk di bangku SD dan tampil di atas panggung dengan kebaya dan make up. Sebagai Juara Pertama ajang Putra Putri Padjajaran 2018, Farhana memutuskan untuk mencoba dalam pemilihan duta daerah Kota Bandung ‘Mojang Jajaka Kota Bandung’ pada tahun yang sama. Saat itu, ia berhasil menempati posisi kedua.

Farhana kemudian mencoba pemilihan Puteri Indonesia Jawa Barat 2022 yang digelar pada 16 Januari 2022. Dihadiri Ridwan Kamil sebagai juri, ia mendapatkan posisi kedua alias First Runner Up. Lolos seleksi nasional membuat Farhana berhak mewakili Jawa Barat dalam kompetisi Puteri Indonesia 2023. Alhasil, ia berhasil mengenakan mahkota yang sebelumnya dikenakan oleh Laksmi DeNeefe Suardana.

Lulusan Kedokteran Universitas Padjajaran

Mojang Bandung ini merupakan lulusan Kedokteran dengan fokus kesehatan reproduksi di Universitas Padjadjaran pada 2018. Melalui gelar yang dimilikinya, perempuan berparas cantik ini bertekad untuk menciptakan masa depan yang baik dan terjamin bagi semua perempuan dan dirinya sendiri.

Dokter muda ini mengaku berdedikasi pada kesehatan reproduksi. Ia menargetkan anak-anak dan wanita dengan pendidikan yang tepat tentang organ mereka. Perempuan berusia 26 tahun itu juga beberapa kali dimintai keterangan oleh instansi pemerintah terkait masalah kesehatan serius.

Berhasil Mendapatkan Berbagai Penghargaan

Sosok yang penuh semangat, pantang menyerah, dan selalu berusaha keras demi masa depan dan mimpinya. Farhana berhasil menyabet penghargaan sebagai Puteri Indonesia 2023. Begitupun dengan daftar penghargaan-penghargaan lainnya yang telah dimiliki perempuan berambut panjang ini.

- Participant of Global Health Systems Summer Institute - Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, (to be held in) June 2023

- 1st Runner Up Puteri Indonesia Jawa Barat 2022

- 1st Winner Mojang Jajaka Kota Bandung 2019

- Delegation of the International Federation of Medical Students Association in the United Nations Commission on Population and Development, New York 2019

- Clinical Internship at the Neurology Department of La Sapienza University of Rome, 2018

- 1st Winner Putra Putri Padjadjaran / Universitas Padjadjaran Student Ambassador 2018

- Top 5 Best Speaker AMSA Indonesia National Debate Championship 2018

- AFS Year Program Alumni to Sicily, Italy 2013-2014

Nah, itu dia profil dan fakta terkait Farhana Nariswari, sang Pemenang Puteri Indonesia 2023 dari Jawa Barat 1 yang berhasil mengungguli 44 finalis lainnya.

Nur Qomariyah

