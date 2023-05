Buku Perjalanan 10 Tahun BTS akan Diluncurkan, Cetakan Pertama 1 Juta Eksemplar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop BTS akan meluncurkan buku pada Juli 2023. Mengutip Soompi, buku itu berisi tentang perjalanan grup tersebut yang berjudul Beyond The Story: 10-Year Record of BTS.

Buku itu pertama kali diunggah tanpa judul, penulis, atau sinopsis dengan tanggal rilis 9 Juli. Cetakan awal 1 juta eksemplar. Rumor mulai beredar ketika penggemar menyadarinya tanggal rilis aslinya sama dengan judul nonfiksi tentang selebriti yang diumumkan Flatiron Books awal tahun 2023.

Di tengah desas-desus buku yang dirahasiakan itu, penerbit buku Amerika Serikat, Flatiron Books menjawab rumor itu. Pada Kamis, 11 Mei 2023 diumumkan, buku BTS yang dimaksud.

Buku BTS

Mengutip All KPop, buku Beyond The Story: 10-Year Record of BTS ini ditulis para anggota BTS bersama penulis Kang Myeongseok. Buku akan dirilis di Korea Selatan dan Amerika Serikat pada hari ulang tahun Army pada 9 Juli 2023.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Buku ini akan memuat perjalanan BTS di industri musik dan memerinci kebangkitan pesat grup K-Pop tersebut. Edisi Amerika Serikat dari buku tersebut akan terdiri atas 544 halaman dan menyertakan foto-foto eksklusif. Terjemahan bahasa Inggris oleh Anton Hur, bekerja sama dengan Clare Richards dan Slin Jung.

Mengutip Variety, memoar yang tersaji dalam buku itu karena pengaruh BTS terus berkembang. Setelah merilis sembilan album, enam album mini dan menjadi grup K-pop pertama yang mendapat tempat nomor 1 di chart album Billboard, BTS mengumumkan akan mengambil waktu dari grup untuk mengejar proyek solo.

Setelah itu, dipastikan para anggota grup tersebut akan mendaftar wajib militer Korea Selatan sebagaimana diwajibkan aturan warga negara di Korea Selatan. Sementara penggemar menunggu karya terbaru, para penggemar akan disuguhi buku perjalanan 10 tahun BTS.

Pilihan Editor: Suga BTS Ingin Buat Unit Lintas Grup Bersama Woozi SEVENTEEN

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.