Cara Beli Tiket Presale Konser Coldplay dengan BCA

TEMPO.CO, Jakarta - Band Coldplay akan menyelenggarakan konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2023. Tiket sudah bisa dibeli pada 17-18 Mei untuk Presale BCA dan 19 Mei untuk umum.

Promotor atau penyelenggara konser Coldplay, PK Entertainment, menyampaikan pembelian tiket melalui coldplayinjakarta.com

"Tickets will be on sale exclusively at coldplayinjakarta.com," tulis PK Entertainment dikutip pada Rabu, 10 Mei 2023.

Untuk pembayaran tiket BCA Presale hanya bisa melalui Kartu Kredit/Debit BCA Mastercard dan transfer ke Virtual Account BCA, di antaranya aplikasi myBCA, BCA mobile, dan KlikBCA.

Informasi lainnya seperti harga tiket, kategori, dan layout akan disampaikan secara bertahap melalui Instagram official PK Entertainment dan BCA.

