Seolhyun Eks AOA Menang Aktris Terbaik di LA Web Series Festival Berkat Summer Strike

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris dan penyanyi idola asal Korea Selatan, Seolhyun berhasil memboyong penghargaan aktris terbaik berkat drama Summer Strike di LA Web Series Festival. Dikutip dari Pink Villa, LA Web Series Festival merupakan festival film web series terebesar di dunia sejak 2009. Summer Strike berhasil membawa penghargaan di beberapa kategori melawan 150 drama lain.

Seolhyun Ucapkan Terima Kasih Lewat Surat

Dikutip dari Naver, Kim Seolhyun menyampaikan rasa terima kasihnya atas peran Yeoreum di Summer Strike. Menurutnya peran Yeoreum semakin bermakna untuknya setelah berhasil memenangkan penghargaan di LA Web Series Festival.

"Aku sangat senang selama menjadi Yeoreum, tapi aku semakin bahagia dan bersyukur karena menerima penghargaan ini. Aku berpikir aku mampu menerima penghargaan ini berkat dukungan dan cinta dari para aktor, staf, dan penonton yang ada bersamaku," tulis lawan main Im Si Wan dalam drama Summer Strike.

Seolhyun juga menyebutkan bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk terus belajar dan menjadi aktris yang lebih baik. "Dengan lebih rajin aku akan belajar dan akan menunjukan akting yang lebih baik," lanjutnya dikutip dari Pink Villa.

Seolhyun dalam drama Korea Summer Strike. Dok. Viu

Seolhyun Tetap Dikritik untuk Kemampuan Aktingnya

Meskipun telah berhasil memenangkan piala Best Actress di LA Web Series Festival, dikutip dari Kbizoom, Seolhyun masih mendapatkan kritikan terkait kemampuan aktingnya.

Netizen Korea Selatan mempertanyakan tentang kelayakan akting Seolhyun dalam menerima piala tersebut. "Kemampuan aktingnya memang meningkat, tapi tidak hingga mampu memenangkan penghargaan ini," tutur netizen.

Selain itu, netizen Korea Selatan lainnya turut mempertanyakan kebenaran dari pemberitaan yang menyebut Seolhyun menang penghargaan di acara bergengsi tersebut. "Apakah berita ini akurat? Aku pikir Si Wan merupakan orang yang membantu mengangkat tim," ujar netizen lain, dikutip dari Kbizoom.

Sementara itu, selain memenangkan penghargaan aktris terbaik, Summer Strike turut masuk nominasi dan memenangkan penghargaan di empat kategori lainnya, yaitu Best Pictures (Gambar Terbaik), Best Director (Sutradara Terbaik), dan Best Actor (Aktor Terbaik) di LA Web Series Festival yang digelar pada 4 dan 5 Mei 2023.

GABRIELLA AMANDA | NAVER | KBIZOOM | PINK VILLA

Pilihan Editor: 6 Fakta Seolhyun Eks AOA, Pemain Drama Korea Summer Strike yang Pernah Liburan ke Bali

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.