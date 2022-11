Drama Korea Summer Strike: Sinopsis, Daftar Pemain, Link Nonton, dan Jadwal Tayang

TEMPO.CO, Jakarta - Buat para pecinta drakor, Summer Strike menjadi salah satu tontonan yang tak patut dilewatkan. Drama Korea ini menampilkan duel akting antara Seolhyun AOA dengan Im Siwan. Jadi sudah dipastikan, penonton akan dibuat takjub menyaksikan visual para bintang yang muncul dalam drama.

Sinopsis Drama Korea Summer Strike

Melansir AsianWiki, drama Korea terbaru Summer Strike (I Don't Want to Do Anything) diadaptasi dari webcomic terkenal berjudul serupa. Webtoon karya Joo Young Hyun ini telah terbit dari 3 April 2020 hingga 6 Januari 2021 melalui platform Naver.

Drakor Summer Strike mengisahkan perjuangan seseorang dalam mencari jati diri yang sebenarnya. Diceritakan seorang wanita bernama Lee Yeo Reum (Seolhyun) yang menjalani hidup penuh kesialan. Dirinya dicampakkan oleh sang kekasih. Tidak berselang lama, ibunya meninggal dunia lantaran kecelakaan. Yeo Reum mengalami titik terendah dalam hidupnya.

Tak tahan dengan kehidupan malangnya, sang pemeran utama wanita ini mengambil jalan pintas demi mengubah nasibnya. Ia nekat untuk menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Sosok ambisius ini memutuskan untuk menyerah dan tidak melakukan apapun.

Dia berhenti dari pekerjaannya dan pindah ke suatu desa kecil. Dari sinilah kisah penuh teka teki dimulai. Di tempat baru, dia bertemu dengan pemuda desa bernama An Dae Beom (Im Siwan). Daeeom sehari-hari bekerja sebagai pustakawan. Pria yang dikenal sebagai pribadi yang tertutup ini hampir tidak pernah berbicara dengan orang. Waktu terus berjalan hingga tumbuh kisah romansa antarkeduanya.

Profil Pemain Serial Drama Summer Strike

K-Drama Summer Strike menampilkan aksi aktor dan aktris berbakat Korea Selatan. Seolhyun AOA dan Im Siwan menjadi bintang utama dalam serial drama terbaru November ini.

Seolhyun AOA

Kim Seol Hyun atau Seolhyun dikenal sebagai penyanyi, model, dan aktris berbakat Korea Selatan. Aktris kelahiran 3 Januari 1995 ini terjun di industri hiburan pertama kali saat debut dengan girlband AOA. Siapa sangka, idol K-Pop satu ini rupanya melebarkan sayapnya di dunia akting.

Drama Korea hits Seolhyun di antaranya The Killer's Shopping List, Awaken, dan Orange Marmalade. Ia juga membintangi sejumlah film The Great Battle, Memoir of a Murderer, dan Gangnam Blues.

Seolhyun. Soompi

‌Im Siwan

Aktor Im Siwan memiliki nama lahir Im Woong Jae. Lahir di Busan pada 1 Desember 1988. Tak hanya berbakat sebagai aktor, dirinya juga merupakan anggota boyband ZE:A.

Kepiawaiannya dalam beradu peran dibuktikan lewat sederet serial drama populer meliputi Thirty Nine, Run On, dan Strangers From Hell. The Merciless, salah satu film yang dibintanginya, berhasil membawanya memenangkan penghargaan kategori Best Popular Actor pada 2017 silam.

Jadwal Tayang Drama Summer Strike

Dalam keterangan resmi ONE TV Asia, tercantum dengan jelas drama Summer Strike tayang mulai 22 November 2022. Drakor garapan sutradara Lee Yoon Jung ini tayang di Korea Selatan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 21.20 KST atau sama dengan 19.20 WIB. Berikut jadwal tayang drama Korea Summer Strike:

‌Episode 1: Selasa, 22 November 2022

‌Episode 2: Selasa, 22 November 2022

‌Episode 3: Rabu, 23 November 2022

‌Episode 4: Rabu, 23 November 2022

‌Episode 5: Selasa, 29 November 2022

‌Episode 6: Selasa, 29 November 2022

‌Episode 7: Rabu, 30 November 2022

‌Episode 8: Rabu, 30 November 2022

‌Episode 9: Selasa, 6 Desember 2022

‌Episode 10: Selasa, 6 Desember 2022

‌Episode 11: Rabu, 7 Desember 2022

‌Episode 12: Rabu, 7 Desember 2022

Link Nonton Drakor Summer Strike

Drama Summer Strike tayang secara eksklusif di platform streaming Viu. Bisa ditonton lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia. Demikian sinopsis, daftar pemain, link nonton, dan jadwal tayang drama Summer Strike. Nantikan kelanjutan kisah Seolhyun AOA dengan Im Si Wan dalam serial drama terbaru super keren ini.

LALA DITA PANGESTU

