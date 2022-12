Summer Strike Tamat, Ini 3 Drama dan Film yang Dibintangi Im Siwan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor sekaligus penyanyi, Im Siwan kembali muncul lewat drama terbarunya, Summer Strike yang baru tamat pada Selasa, 27 Desember 2022. Im Siwan berperan sebagai An Dae Beom, laki-laki cerdas yang menyepi di desa. Karena sama-sama punya masa lalu yang sedih, dia akhirnya dekat dengan Lee Yeo Reum yang diperankan oleh Kim Seol Hyun.

Kemampuan akting aktor yang juga anggota boy group Kpop, ZE:A ini sudah tidak diragukan. Dia sangat natural dalam mendalami karakter Dae Beom yang tertutup. Sejak debut di layar kaca pada 2012, Im Siwan sudah berperan dalam berbagai drama dan film ternama. Di semua proyeknya itu, kemampuan akting kelahiran 1 Desember 1988 ini sudah terlihat jelas.

Jika penasaran dengan akting Siwan, Anda bisa mencari tahu beberapa film dan drama yang dibintanginya berikut ini. Seluruh drama dan film Siwan ini tayang di Viu.

1. Moon Embracing the Sun (2012)

Setelah sempat menjadi cameo di beberapa drama, akhirnya Im Siwan berkesempatan main sebagai pemeran pendukung di sebuah drama. Dan, dramanya pun cukup fenomenal, yaitu Moon Embracing the Sun, salah satu drama terlaris Korea. Peran yang dimainkan Im Siwan pun cukup penting, yaitu peran kakak dari tokoh utama perempuan.

Moon Embracing the Sun bercerita tentang calon istri putra mahkota yang harus kehilangan nyawanya karena pertarungan kekuasaan di istana. Mantan tunangan putra mahkota itu pun berhasil selamat dan muncul kembali dengan identitas baru, yaitu peramal bernama Lady Heo Yeon Woo (Han Ga In).

Saat masih menjadi calon putri mahkota, Heo Yeon Woo tinggal bersama kakak laki-laki dan kedua orang tua mereka. Nah, Im Siwan memerankan masa muda kakak laki-laki Lady Heo Yeon Woo yang bernama Lord Heo Yeom ini.

Drama ini berhasil meraih rating tertinggi di seri terakhirnya, yang mencapai 42,2 persen. Berbagai penghargaan pun diraih drama Moon Embracing the Sun, bahkan ada yang berasal dari penghargaan luar negeri. Diantaranya ada Best Drama dari 48th Baeksang Arts Awards, Silver Award for Best Foreign TV Series dari 18th Shanghai Television Festival Magnolia Awards, Drama of the Year dari MBC Drama Awards, dan Special Jury Award dari 46th WorldFest-Houston.

2. The Attorney (2013)

The Attorney adalah film layar lebar pertama Im Siwan. Film ini berkisah tentang mantan hakim bernama Song Woo Suk (Song Kang Ho) yang sukses membuka firma hukum swasta. Biasanya kliennya adalah orang-orang kaya, tapi suatu hari dia dihadapkan sama kasus penyiksaan yang dialami para aktivis mahasiswa yang dianggap pro Korea Utara oleh kepolisian dan jaksa.

Karena kasihan dengan para mahasiswa yang dipaksa untuk mengakui kesalahan yang tidak pernah mereka perbuat, Song Woo Suk setuju untuk jadi pengacara mereka. Nah, Im Siwan berperan sebagai Park Jin Woo salah satu mahasiswa yang ditangkap dan disiksa karena tuduhan palsu itu. Perjuangan pengacara dan mahasiswa ini berhasil menggerakkan para pengacara lainnya untuk membela ketidakadilan hukum di Korea Selatan.

Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini berhasil menjadi salah satu film best seller di Korea Selatan. Hanya dalam waktu 18 hari, film ini berhasil terjual sebanyak hampir 8 juta tiket. The Attorney juga berhasil memenangkan berbagai penghargaan. Diantaranya Grand Prize (Daesang) for Film dari 50th Baeksang Arts Awards dan kategori Best Film dari 50th Baeksang Arts Awards serta 35th Blue Dragon Film Awards.

Berkat film ini juga, Im Siwan berhasil meraih penghargaan Best New Actor dari 3rd Marie Claire Film Awards, 9th Max Movie Awards, dan Star Award (Popularity Award) dari 51st Grand Bell Awards.

3. The Merciless (2017)

Kehidupan dalam penjara memang sangat keras. Untuk bisa bertahan hidup, seorang terpidana harus bisa mengikuti aturan yang diterapkan oleh ketua geng yang menguasai lingkungan penjara. Jika ingin menjadi yang terkuat dalam penjara, maka orang tersebut harus menjadi ketua geng. Itulah inti dari cerita film The Merciless.

Jae Ho (Sol Kyung Gu) adalah seorang narapidana yang terdua terkuat setelah ketua geng penjara. Meskipun bisa memerintah para anggota geng lainnya, dia tetap harus menuruti aturan yang ditetapkan oleh sang ketua. Oleh karena itu, dia berambisi untuk bisa menjadi orang nomor satu di geng penjara.

Ambisinya itu mulai terwujud ketika ada narapidana baru yang menolak ikuti aturan, yaitu Hyun Soo yang diperankan oleh Im Siwan. Bersama-sama, kedua tahanan ini berusaha mengambil alih kekuasaan di dalam penjara.

