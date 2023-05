Anggota Hey ! Say! JUMP Asal Jepang Ryosuke Yamada Genap 30 Tahun, Ini Kiprahnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ryosuke Yamada anggota grup penyanyi jepang dari Hey! Say! JUMP hari ini, 9 Mei berulang tahun. Pria yang lahir pada 9 Mei 1993 itu berulang tahun ke-30. Selama di dunia hiburan, ia telah memanifestasikan waktunya dengan menghasilkan puluhan karya musik beberapa medium.

Keluarga Yamada

Pria yang akrab disapa dengan Ryosuke lahir pada 9 Mei 1993 di Tokyo, Jepang. Ryosuke memiliki dua saudara kakak perempuan bernama Chihiro Yamada dan adik perempuan bernama Misaki Yamada. Dia menempuh pendidikan di SMA Horikushi. Dari itu, ia bertemu dengan dua anggota Hey! Say! JUMP yakno Yuuri Chinen dan Yuto Nakajima.

Perjalanan Karir

Yamada, memulai kariernya di grup Hey! Say! Jump pada tanggal 12 Agustus 2004 dengan bergabung di agensi ternama Jepang yakni Johnny & Associates. Ketika memulai debut, Yamada ditemani oleh Yuuri Chinen, Yuto Nakajima, Kota Yabu, Kei Inoo, Hikaru Yaotome, Keito Okamoto, Yuya Takaki, Daiki Arioka, Ryutaro Morimoto.

Dari itu, ia telah menorehkan berbagai karya yang ciamik, diantaranya :

1. Lagu Singel

- mystery virgin pada 9 januari 2013

2. Video Musik

- seishon amigo pada tahun 2005

- venus pada tahun 2006

- fever to future tahun 2006

- mystery virgin tahun 2013

- moonlight tahun 2013

3. Film

- The smurf tahun 2011

- The smurf 2 tahun 2013

- Assassination classroom tahun 2015

- Grasshopper tahun 2015

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Assassination Classroom : Graduation tahun 2016

- Fullmetal Alchemist tahun 2017

- The Kitazawa Summer tahun 2019

4. Komposisi Musikal

- Endless Shock tahun 2005

- Dream Boys tahun 2005

- Takizawa Enbujyo tahun 2006

- One ! the history of tackey tahun 2006

- Takizawa Kabuki tahun 2010

5. penghargaan

- masuk nominasi best news artist di ajang 40th Hochi Film Awards

- menjadi pemenang newcomers of the year di ajang 39th Japan Academy Prize

Sebagai informasi, Hey ! Say ! JUMP merupakan grub band yang terdiri dari 10 pria asal Jepang. Hey ! Say ! JUMP terdiri dari dua grup bernama Hey! Say! 7, yang beranggotakan Ryosuke Yamada, Yuuri Chinen, Yuto Nakajima. Untuk grup yang kedua bernama Hey! Say! Best, yang beranggotakan : Daiki Arioka, Yuya Takaki, Kei Inoo, Hikaru Yaotame, Kota Yabu. Dua sisanya keluar yakni Ryutaro Morimoto dan Keito Okamoto.

STEKOM | WIKIPEDIA

Pilihan editor :

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.