Bikin Nostalgia, Ini 5 Hits Populer Duran Duran

TEMPO.CO, Jakarta - Duran Duran dikabarkan akan melakukan reuni kembali dengan gitarisnya Andy Taylor dalam album baru yang akan segera dirilis akhir tahun ini. Sebelumnya, Duran Duran merencanakan kembalinya Andy dalam acara Rock & Roll Hall of Fame pada November 2022. Namun, Andy tak bisa mendatangi acara tersebut karena sedang dalam proses pengobatanpenyakit kanker prostat metastatik stadium 4 yang dideritanya sejak empat tahun silam.

Andy adalah gitaris yang bermain untuk Duran Duran pada rentang 1980 hingga 2006. Selama menjadi gitaris Duran Duran, Taylor turut berkontribusi untuk lima album penuh yakni Duran Duran (1981), Rio (1982), Seven and the Ragged Tiger (1983), Arena (1984), dan Notorious (1986). Taylor keluar karena perbedaan pendapat dengan anggota band lainnya pada 2006. Dilansir dari goldderby.com, berikut adalah lima hits terbaik Duran Duran.

1. Hungry Like the Wolf (1982)

Bagi banyak orang, ini adalah lagu pertama yang terlintas dalam pikiran saat menyebut Duran Duran. Selain musiknya, lagu tersebut terkenal berkat klip videonya yang eksotis dan penuh petualangan. MTV menyukai video ini, sering memutarnya setiap hari, dan single tersebut berhasil mencapai nomor tiga di AS. Video tersebutpun memenangkan Grammy untuk Video Musik Bentuk Pendek Terbaik.

2. The Reflex (1984)

Kolaborasi pertama Nile Rodgers dengan band menjadi yang pertama dari dua kolaborasi mereka yang naik ke peringkat satu "Billboard's" Hot 100, dan merupakan salah satu yang paling menarik - dan paling bisa diperdebatkan. Para penggemar berteori lagu ini seputar penggunaan narkoba, kecanduan judi, atau seks.

3. Ordinary World (1992)

Setelah bertahun-tahun perselisihan di antara anggota band dan dua album gagal, Duran Duran melihat kebangkitan popularitas mereka dengan rilisan ini dari album studio ketujuh mereka. Le Bon menulis lagu untuk mengenang teman masa kecilnya yang meninggal. Single utama ini sangat populer sehingga tanggal rilis untuk "Duran Duran (The Wedding Album)" dimajukan. Lagu tersebut pun menjadi nomor tiga di "Billboard" Hot 100 dan nomor satu di "Billboard" Mainstream Top 40.

4. Rio (1982)

Klip video single ini sangat bernuansa 1980-an. Dalam video tersebut, Antony Price bernyanyi dan menari di atas kapal pesiar yang melintasi Laut Karibia. Single berikut klip videonya dinilai sangat penuh warnadan merepresentasikan budaya zaman itu, terlepas dari kenyataan bahwa Rhodes sangat membenci pengambilan gambar tersebut.

5. Planet Earth (1981)

Duran Duran tidak populer di AS sampai album kedua mereka, tetapi band electronic pop rock ini langsung menjadi hit di negara asalnya Inggris dengan single debut mereka. Le Bon mengakui posisi band di kancah musik Inggris kontemporer dengan, "Seperti orang romantis baru yang mencari suara TV." Dengan kemeja acak-acakan dan video futuristik, jelas sejak awal bahwa suara-suara ini bukan sekadar suara lain, dan hanya yang dibutuhkan "Planet Earth".

