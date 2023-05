Mengenal Profil Singkat Para Pemeran dalam Drakor Doctor Cha

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Doctor Cha tayang di Netflix sejak 15 April 2023. Drama atau drakor garapan sutradara Kim Dae Jin dan ditulis oleh Jung Yeo Rang akan tayang dalam 16 episode yang berakhir pada Juni 2023. Sekarang, drama ini telah berjalan enam episode.

Mengutip Soompi, Doctor Cha atau Dr. Cha dari JTBC dinilai semakin sukses memikat minat para penonton. Pada 24 April 2023, Doctor Cha menembus peringkat dua digit dengan penayangan episode keempatnya dengan rata-rata penonton nasional sebesar 11,2 persen.

Pada 30 April 2023, drama komedi medis itu naik ke rekor penonton tertinggi sepanjang masa. Menurut Nielsen Korea, episode keenam Doctor Cha mencetak rating nasional rata-rata sebesar 13,2 persen. Angka ini menandai rekor untuk drama tersebut. Angka rata-rata penonton sebesar itu membuat rating nasional dari Doctor Cha meningkat sebesar 23,1 persen.

Siapa saja pemeran drama Doctor Cha?

1. Uhm Jung Hwa

Uhm Jung Hwa yang lahir pada 17 Agustus 1969. Ia memulai kariernya sebagai anggota paduan suara di MBC, satu dari tiga perusahaan penyiaran Korea Selatan pada 1987 hingga 1990. Ia memulai debut dalam bidang seni peran pada 1991 hingga 1994 melalui Marriage Story. Selang waktu debutnya dalam dunia film, ia juga merilis album pertamanya Sorrowful Secret dengan Samsung Music pada 1993.

Banyak seniman Korea lainnya menganggap Uhm sebagai panutan. Kini, perannya sebagai Cha Jeong Suk dalam drama Doctor Cha membuat namanya semakin menanjak dalam perfilman Korea Selatan.

2. Kim Byung Chul

Kim Byung Chul sudah hampir 2 dekade mewarnai dunia perfilman Korea Selatan. Mulanya ia membintangi film Once Upon a Time in a Battlefield pada 2003. Ia mendapat popularitas berkat perannya dalam Guardian: The Lonely and Great God pada 2017. Ia juga mendapat penghargaan Popular Character Award Korea Drama Awards 2017.

Kim Byung Chul pernah membintangi beberapa drama Korea ternama lainnya, antara lain Descendants of the Sun, Sky Castle, dan All of Us are Dead. Saat ini, ia berperan sebagai Seo In Ho dalam Doctor Cha.

3. Myung Se Bin

Myung Se Bin lahir pada 10 April 1976. Ia berperan sebagai Choi Seung Hi dalam Doctor Cha. Pada 1998, ia mengawali kariernya dalam dunia film melalui film Scent of a Man dan juga drama Paper Crane. Pada 2017, ia meraih penghargaan Excellent Actress melalui drama First Love Again dalam KBS Drama Awards. Film atau drama yang pernah dibintangi Se Bin, antara lain A Great Chinese Restaurant, Three Sisters, Kill Me, Heal Me, dan A Piece of Your Mind.

4. Min Wook Hyuk

Min Wook Hyuk berperan sebagai karakter Roy Kim dalam drama Korea Doctor Cha. Ia aktor asal Seoul, Korea Selatan yang lahir pada 18 September 1983. Sebelum berakting dalam Doctor Cha, ia pernah membintangi If You Wish Upon Me, Love With Flaws, The 3rd Charm, Vampire Prosecutor 2, The Thousandth Man, dan Holyland, seperti dikutip dari Asianwiki.

