6 Fakta Menarik Film The Little Mermaid yang Tuai Pro Kontra

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar animasi Disney jangan sampai ketinggalan, sebab Walt Disney Feature Animation akan rilis animasi legendaris 1989 versi live action berjudul The Little Mermaid pada 26 Mei 2023. Film ini disutradarai oleh Rob Marshall dengan skenario ditulis oleh David Magee yang mengisahkan seorang putri duyung bernama Ariel.

Film live action The Little Mermaid menampilkan Halle Bailey sebagai Ariel, putri duyung kecil berusia 16 tahun yang ingin hidup seperti manusia. Inilah sebabnya, melalui penyihir laut, Ariel menjadi manusia yang bertualang untuk menemukan jati diri dan cinta sejatinya. Mari simak 6 fakta menarik The Little Mermaid berikut ini.

1. Diadaptasi dari Kisah Dongeng Klasik

Live action The Little Mermaid merupakan kisah adaptasi dongeng klasik 1830-an karya Hans Christian Andersen yang dijadikan animasi oleh Disney pada 1989. Karya legendaris lainnya yang ditulis oleh Hans Christian Andersen yakni The Princess and The Pea, The Little Match Girl, Thumbelina, dan The Ugly Duckling.

2. Ariel Diperankan Halle Bailey

X

Halle Bailey berperan sebagai sosok putri duyung bernama Ariel. Musisi populer kelahiran 2000 ini, merupakan anggota duo musik bernama Chloe x Halle bersama dengan kakaknya bernama Chloe Bailey. Penyanyi sekaligus aktris berkulit coklat dengan segudang bakat ini, berhasil mendapatkan lima nominasi dalam ajang Grammy Awards 2018 dan telah berhasil membintangi berbagai film populer seperti Grown-ish, Last Holiday, dan The Color Purple.

3. Menarik Komposer Lama dan Baru

Film live-action The Little Mermaid merupakan film bergenre musikal dengan lagu-lagu klasik yang dinyanyikan oleh sang putri duyung Ariel. Menariknya, film ini menggaet komposer lama dan baru untuk berkolaborasi seperti, Alan Menken yakni sosok komposer lagu ikonik animasi klasik The Little Mermaid dan Lin-Manuel Miranda yakni sosok komposer lagu dari animasi Encanto dan Hamilton.

4. Adanya Perubahan Lirik Lagu

Baca Juga: 5 Film Live Action Terbaru 2023 yang Akan Segera Tayang

Alan Menken merupakan komposer lagu ikonik dari The Little Mermaid yang mengatakan bahwa The Little Mermaid versi live action akan memiliki perubahan lirik lagu, khususnya dalam lagu Poor Unfortunate Souls dan Kiss The Girl.

Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan era modern saat ini dan menambah gairah untuk para penonton generasi milenial. Kemudian, perubahan ini menuai kritik karena penggemar setia The Little Mermaid merasa jika karakter favorit masa kecilnya terlihat terlalu modern dan tidak sesuai dengan imajinasi mereka yang menyanyikan lagu-lagu klasik.

5. Banyak Menuai Pro-Kontra

The Little Mermaid versi live action menuai banyak pro kontra sejak trailer pertama film animasi ini tayang di YouTube. Penggemar animasi Disney, merasa bahwa sosok Halle Bailey tidak cocok berperan sebagai Ariel, karena sosok Ariel telah digambarkan sejak lama bahwa Ariel merupakan putri duyung berkulit putih dengan rambut berwarna merah. Hashtag #NotMyAriel juga muncul di berbagai platform media sosial untuk menyuarakan pendapat penggemar animasi Disney, bahwa Halle Bailey sangat tidak sesuai dengan karakter Ariel.

6. Proses Produksi Sempat Tertunda

Film The Little Mermaid versi live action sempat tertunda karena pandemi Covid-19, sebab itulah syuting dimulai kembali pada 2021 dan selesai pada Juli 2022. Film The Little Mermaid ini akan tayang perdana di Amerika Serikat dan seluruh dunia pada 26 Mei 2023.

Nah, itu dia 6 fakta menarik live action The Little Mermaid yang akan segera tayang di seluruh bioskop dunia pada 26 Mei 2023.

NUR QOMARIYAH | Berbagai Sumber

Pilihan Editor: 5 Film Live Action Terbaru 2023 yang Akan Segera Tayang